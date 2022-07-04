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Создан: 04.07.2022
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Ремонт автомобилей КАМАЗ

Среда, 06 Июля 2022 г. 00:17 + в цитатник

Плановый осмотр, срочный и капитальный ремонт автомобилей КАМАЗ направлены на восстановление ТС, предупреждение серьезных ДТП и профилактику поломок в рейсе или смене локации. Автосервис Ремзона47 выполняет регулярное обслуживание грузовой техники на современном диагностическом оборудовании и с использованием качественных деталей и расходников. Мы ремонтируем все модели независимо от года выпуска: КАМАЗ 6520, КАМАЗ 65115, КАМАЗ 5320 и др. 

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7 причин заехать на грузовой автосервис Ремзона47

Мы занимаемся ремонтом автомобилей КАМАЗ с 2009 года и обеспечиваем клиентам такие преимущества:

  1. Автомобили ремонтируют механики с опытом минимум 5 лет. В нашей команде есть и узкопрофильные специалисты — мотористы, электрики и т.д.

  2. Нет ожидания в очереди и потерь времени — работаем по предварительной записи на подходящее клиенту время. 

  3. В наличии все основные детали, которые чаще всего подвержены поломкам.

  4. Ставим в день обращения, если есть возможность. 

  5. Используем только качественные расходники и детали, предоставляя к ним сопроводительные документы. Водитель машины может предоставить их руководству для отчетности.

  6. Адекватные цены без скрытых надбавок за ненужные работы. Мы заключаем договор на обслуживание, в котором подробно описываем работы и их стоимость. 

  7. Применение во время ремонта качественного и высокоточного специального оборудования и инструментов.

 

Обращайтесь в автосервис Ремзона47, чтобы быстро восстановить ваш КАМАЗ и возобновить рейс без лишних потерь времени и денег.

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