Наш сервисный центр специализируется на комплексном обслуживании – от проверки технических жидкостей и компьютерной диагностики до капитального ремонта и кузовных работ. Наши специалисты не только обнаруживают и устраняют неполадки, но и дают советы по эксплуатации, помогают выбрать дополнительное оборудование.

Услуги сервиса Ремзона47:

Диагностика: топливной, тормозной системы, ABS и EBS , пневмосистемы, двигателя, АКПП.

Компьютерная диагностика.

Ремонт тормозной системы: замена тормозного диска, колодок, энергоаккумулятора, ремонт суппорта.

Ремонт ходовой: замена пневмоподушек, сайлентблоков, реактивных тяг, амортизаторов, сальников, втулок, рессорных пальцев, балансиров, шкворней, рессор.

Ремонт двигателя: регулировка клапанов, замена форсунок, компрессора, турбины, радиатора и интеркуллера, капитальный ремонт.

Ремонт рулевого управления: замена тяг, наконечников, насоса, ремонт рулевого вала, ГУР.

Ремонт гидравлической, выхлопной, топливной, системы управления, охлаждения, турбонаддува, автономного отопления.

Мы – профессионалы, помогающие другим профессионалам иметь надежный и безопасный грузовой транспорт для бизнеса. Специалисты Ремзоны47 обучены и сертифицированы официальными сервисными центрами мировых автопроизводителей, поэтому используют актуальные знания о грузовиках.