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РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ МЕРСЕДЕС
Наш сервисный центр специализируется на комплексном обслуживании – от проверки технических жидкостей и компьютерной диагностики до капитального ремонта и кузовных работ. Наши специалисты не только обнаруживают и устраняют неполадки, но и дают советы по эксплуатации, помогают выбрать дополнительное оборудование.
Услуги сервиса Ремзона47:
Мы – профессионалы, помогающие другим профессионалам иметь надежный и безопасный грузовой транспорт для бизнеса. Специалисты Ремзоны47 обучены и сертифицированы официальными сервисными центрами мировых автопроизводителей, поэтому используют актуальные знания о грузовиках.
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