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Создан: 04.07.2022
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РЕМОНТ ГРУЗОВИКОВ МЕРСЕДЕС

Понедельник, 04 Июля 2022 г. 22:23 + в цитатник

 

Наш сервисный центр специализируется на комплексном обслуживании – от проверки технических жидкостей и компьютерной диагностики до капитального ремонта и кузовных работ. Наши специалисты не только обнаруживают и устраняют неполадки, но и дают советы по эксплуатации, помогают выбрать дополнительное оборудование.

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Услуги сервиса Ремзона47:

  • Диагностика: топливной, тормозной системыABS и EBS, пневмосистемы, двигателя, АКПП.

  • Компьютерная диагностика.
  • Ремонт тормозной системы: замена тормозного диска, колодок, энергоаккумулятора, ремонт суппорта.
  • Ремонт ходовой: замена пневмоподушек, сайлентблоков, реактивных тяг, амортизаторов, сальников, втулок, рессорных пальцев, балансиров, шкворней, рессор.
  • Ремонт двигателя: регулировка клапанов, замена форсунок, компрессора, турбины, радиатора и интеркуллера, капитальный ремонт.
  • Ремонт рулевого управления: замена тяг, наконечников, насоса, ремонт рулевого вала, ГУР.
  • Ремонт гидравлической, выхлопной, топливной, системы управления, охлаждения, турбонаддува, автономного отопления.

 Мы – профессионалы, помогающие другим профессионалам иметь надежный и безопасный грузовой транспорт для бизнеса. Специалисты Ремзоны47 обучены и сертифицированы официальными сервисными центрами мировых автопроизводителей, поэтому используют актуальные знания о грузовиках.

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