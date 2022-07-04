Записи Друзья Комментарии
REMZONA47SPB
Аватар REMZONA47SPB

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в REMZONA47SPB

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

автосервис грузовики автомобили здоровье

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 04.07.2022
Записей:
Комментариев:
Написано: 11


Ремонт грузовиков Volvo

Понедельник, 04 Июля 2022 г. 20:35 + в цитатник

В Резмона47 можно обратиться для планового и срочного ремонта, а также для регулярного технического обслуживания грузовиков автотранспортного предприятия. Мастера сервисного центра точно определяют явные и скрытые проблемы и устраняют их в сжатые сроки. Этому способствует не только техническое оснащение, но и подтверждает проверенная профессиональная квалификация специалистов.

Услуги, которые оказывает сервисный центр:

·         капитальный ремонт двигателей

·         проверка масла в двигателе, замена фильтров;

·         опрессовка впускной системы;

·         замена регулятора давления;

·         ремонт рулевого управления

·         замена стекол и дверей;

·         диагностика тормозной, топливной, гидравлической, систем управления и охлаждения;

·         работы по электрике;

·         кузовной ремонт.

Для проведения любых работы мастера первоочередно ориентируются на официальные рекомендации производителя, но дополняют их эффективными решениями из личного опыта.

У сервиса есть собственный склад запчастей, что позволяет быстро перейти к ремонту, не тратя время на ожидание поставки. Если же заказывать детали все равно приходится, клиент предупреждается об этом заранее.

VOLVO автосервис/7366844_remzona47_ru_101 (700x393, 116Kb)

Метки:  
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте