В Резмона47 можно обратиться для планового и срочного ремонта, а также для регулярного технического обслуживания грузовиков автотранспортного предприятия. Мастера сервисного центра точно определяют явные и скрытые проблемы и устраняют их в сжатые сроки. Этому способствует не только техническое оснащение, но и подтверждает проверенная профессиональная квалификация специалистов.

Услуги, которые оказывает сервисный центр:

· капитальный ремонт двигателей

· проверка масла в двигателе, замена фильтров;

· опрессовка впускной системы;

· замена регулятора давления;

· ремонт рулевого управления

· замена стекол и дверей;

· диагностика тормозной, топливной, гидравлической, систем управления и охлаждения;

· работы по электрике;

· кузовной ремонт.

Для проведения любых работы мастера первоочередно ориентируются на официальные рекомендации производителя, но дополняют их эффективными решениями из личного опыта.

У сервиса есть собственный склад запчастей, что позволяет быстро перейти к ремонту, не тратя время на ожидание поставки. Если же заказывать детали все равно приходится, клиент предупреждается об этом заранее.