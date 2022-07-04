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Ремонт грузовиков Volvo
В Резмона47 можно обратиться для планового и срочного ремонта, а также для регулярного технического обслуживания грузовиков автотранспортного предприятия. Мастера сервисного центра точно определяют явные и скрытые проблемы и устраняют их в сжатые сроки. Этому способствует не только техническое оснащение, но и подтверждает проверенная профессиональная квалификация специалистов.
Услуги, которые оказывает сервисный центр:
· капитальный ремонт двигателей
· проверка масла в двигателе, замена фильтров;
· опрессовка впускной системы;
· замена регулятора давления;
· ремонт рулевого управления
· замена стекол и дверей;
· диагностика тормозной, топливной, гидравлической, систем управления и охлаждения;
· работы по электрике;
· кузовной ремонт.
Для проведения любых работы мастера первоочередно ориентируются на официальные рекомендации производителя, но дополняют их эффективными решениями из личного опыта.
У сервиса есть собственный склад запчастей, что позволяет быстро перейти к ремонту, не тратя время на ожидание поставки. Если же заказывать детали все равно приходится, клиент предупреждается об этом заранее.
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