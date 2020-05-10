Суббота, 24 Апреля 2021 г. 00:31
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Метки:
автосервис
ремонт подвески
ремонт грузовика
Ремонт подвески грузовых авто в Санкт-Петербурге - это мероприятие, которое позволяет устранить разного рода неполадки. В Ремзона47 на профессиональном уровне осуществляют целый спектр работ по диагностированию и заодно по устранению разного рода неисправностей подвески:
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диагностирование и регулирование развал-схождения;
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осуществление замены балок передней оси, амортизаторов и других частей системы;
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диагностирование состояния ступичных подшипников и заодно осуществление их замены;
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осуществление замены тормозных барабанов и заодно колодок;
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диагностирование и починка элементов рулевого управления и других частей.
https://remzona47.ru/podveska
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