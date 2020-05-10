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ремонт грузовых автомобилей и прицепов европейског

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Создан: 10.05.2020
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Ремонт подвески

Суббота, 24 Апреля 2021 г. 00:31 + в цитатник

Ремонт подвески грузовых авто в Санкт-Петербурге - это мероприятие, которое позволяет устранить разного рода неполадки. В Ремзона47 на профессиональном уровне осуществляют целый спектр работ по диагностированию и заодно по устранению разного рода неисправностей подвески:

  1. диагностирование и регулирование развал-схождения;
  2. осуществление замены балок передней оси, амортизаторов и других частей системы;
  3. диагностирование состояния ступичных подшипников и заодно осуществление их замены;
  4. осуществление замены тормозных барабанов и заодно колодок;
  5. диагностирование и починка элементов рулевого управления и других частей.

https://remzona47.ru/podveska

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