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Манник с курицей и грибами — вкусный и простой рецепт

Вторник, 28 Января 2025 г. 05:55 + в цитатник

Ингредиенты для теста
250 г манной крупы
500 мл кефира
2 яйца
Щепотка соли
1 ч. л. соды
1 ч. л. разрыхлителя
(Опционально) 1 ст. л. кукурузного крахмала


Ингредиенты для начинки
300–400 г грибов (шампиньоны или любые другие на ваш вкус)
1 луковица
2–3 варёные куриные голени (или другое мясо)
Соль, перец по вкусу
Петрушка или другая зелень

Подготовим тесто:
В миске соедините манную крупу и кефир. Тщательно перемешайте и оставьте на 1 час, чтобы манка набухла.
Приготовим начинку:
Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, добавьте соль и перец по вкусу.
Снимите мясо с варёных куриных голеней, мелко нарежьте или пропустите через мясорубку.
Смешайте курицу с грибами и луком, добавьте нарезанную петрушку.
Заканчиваем тесто:
В набухшую манку добавьте яйца, соду, разрыхлитель, соль и, если хотите, крахмал. Тесто должно быть густоватым, но легко литься.
Собираем пирог:
Форму диаметром 26 см смажьте сливочным маслом.
Вылейте чуть больше половины теста на дно формы.
Равномерно распределите начинку сверху. Если у вас много начинки, можно сделать два пирога.
Сверху вылейте оставшееся тесто.
Выпекаем:
Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму в духовку и выпекайте 40 минут. После выключения духовки оставьте пирог ещё на 10 минут внутри.
Подача:
Дайте маннику немного остыть при комнатной температуре. Хотя, если честно, устоять перед запахом почти невозможно! Нарежьте и подавайте горячим.

Рубрики:  кулинария/выпечка несладкая
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