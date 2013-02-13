Ингредиенты для теста

250 г манной крупы

500 мл кефира

2 яйца

Щепотка соли

1 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

(Опционально) 1 ст. л. кукурузного крахмала



Ингредиенты для начинки

300–400 г грибов (шампиньоны или любые другие на ваш вкус)

1 луковица

2–3 варёные куриные голени (или другое мясо)

Соль, перец по вкусу

Петрушка или другая зелень



Подготовим тесто:

В миске соедините манную крупу и кефир. Тщательно перемешайте и оставьте на 1 час, чтобы манка набухла.

Приготовим начинку:

Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета, добавьте соль и перец по вкусу.

Снимите мясо с варёных куриных голеней, мелко нарежьте или пропустите через мясорубку.

Смешайте курицу с грибами и луком, добавьте нарезанную петрушку.

Заканчиваем тесто:

В набухшую манку добавьте яйца, соду, разрыхлитель, соль и, если хотите, крахмал. Тесто должно быть густоватым, но легко литься.

Собираем пирог:

Форму диаметром 26 см смажьте сливочным маслом.

Вылейте чуть больше половины теста на дно формы.

Равномерно распределите начинку сверху. Если у вас много начинки, можно сделать два пирога.

Сверху вылейте оставшееся тесто.

Выпекаем:

Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму в духовку и выпекайте 40 минут. После выключения духовки оставьте пирог ещё на 10 минут внутри.

Подача:

Дайте маннику немного остыть при комнатной температуре. Хотя, если честно, устоять перед запахом почти невозможно! Нарежьте и подавайте горячим.