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Грибной салат "Мухомор"
Продукты
Кукуруза консервированная - 400 г
Грибы соленые опята - 500 г
Фасоль белая консервированная - 400 г
Морковь корейская - 100 г
Майонез постный (или обычный) - 250 мл
Помидор черри - 200 г
Соль - по вкусу
Грибы промыть, мелко нарезать.
Фасоль открыть, слить жидкость, обдать кипяченой водой.
Корейскую морковь отжать от сока. Если слишком длинная, нарезать длиной 3-4 см.
Открыть баночку кукурузы, слить жидкость.
Добавить кукурузу в салат.
Заправить салат майонезом, при необходимости посолить и перемешать.
Помидоры черри помыть, обсушить, разрезать пополам.
Переложить салат в блюдо. Сверху выложить половинки помидоров и майонезом на них сделать точечки, как у мухомора.
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