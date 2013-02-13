Продукты

Кукуруза консервированная - 400 г

Грибы соленые опята - 500 г

Фасоль белая консервированная - 400 г

Морковь корейская - 100 г

Майонез постный (или обычный) - 250 мл

Помидор черри - 200 г

Соль - по вкусу



Грибы промыть, мелко нарезать.

Фасоль открыть, слить жидкость, обдать кипяченой водой.

Корейскую морковь отжать от сока. Если слишком длинная, нарезать длиной 3-4 см.

Открыть баночку кукурузы, слить жидкость.

Добавить кукурузу в салат.

Заправить салат майонезом, при необходимости посолить и перемешать.

Помидоры черри помыть, обсушить, разрезать пополам.

Переложить салат в блюдо. Сверху выложить половинки помидоров и майонезом на них сделать точечки, как у мухомора.