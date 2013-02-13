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Грибной салат "Мухомор"

Вторник, 21 Января 2025 г. 05:32 + в цитатник

Продукты
Кукуруза консервированная - 400 г
Грибы соленые опята - 500 г
Фасоль белая консервированная - 400 г
Морковь корейская - 100 г
Майонез постный (или обычный) - 250 мл
Помидор черри - 200 г
Соль - по вкусу
 

Грибы промыть, мелко нарезать.

Фасоль открыть, слить жидкость, обдать кипяченой водой.

Корейскую морковь отжать от сока. Если слишком длинная, нарезать длиной 3-4 см.

Открыть баночку кукурузы, слить жидкость.

Добавить кукурузу в салат.

Заправить салат майонезом, при необходимости посолить и перемешать.

Помидоры черри помыть, обсушить, разрезать пополам.

Переложить салат в блюдо. Сверху выложить половинки помидоров и майонезом на них сделать точечки, как у мухомора.

Рубрики:  кулинария/салаты
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