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ШАШЛЫК из КУРИНЫХ СЕРДЕЧЕК на шпажках на сковороде по - ТАЙСКИ
рецепт:
куриные сердечки - 700 гр.
соевый соус - 40 мл.
масло растительное - 1 ч.л.
чеснок - 3 зубчика.
перец черный по вкусу.
мед - 1 ч.л.
маринуем 1 час.
кунжут и руккола для украшения.
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|кулинария/вторые блюда
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