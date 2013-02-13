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Рулетики из пекинской капусты с сосисками

Четверг, 16 Января 2025 г. 06:49 + в цитатник

Продукты (на 5 порций)
Капуста пекинская — 500 г
Сосиски — 465 г (10 штук)
Лук репчатый — 150 г
Морковь — 140 г
Соевый соус — 30 мл
Яйца — 3 шт.
Чеснок сушёный — 2 г
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Масло растительное — 80 мл

Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками.

В глубокой сковороде разогрейте 30 мл растительного масла. Выложите лук и обжарьте 2-3 минуты на среднем огне.

Очищенную морковь натрите на крупной тёрке.

Добавьте морковь к луку. Помешивая, обжарьте 4 минуты на умеренном огне, до мягкости.

Пекинскую капусту промойте и обсушите, отрежьте нижнюю плотную часть.

Плотные листики нарежьте небольшими кусочками.

Добавьте к остальным овощам. Перемешайте. Обжарьте на умеренном огне до готовности капусты, 10-15 минут.

Листья пекинской капусты (по количеству сосисок) залейте в миске горячей водой. Оставьте на 3-5 минут.

Затем откиньте пропаренные листья на дуршлаг и промойте холодной водой.

К готовой тушёной капусте добавьте соль, перец, чеснок и соевый соус. Перемешайте.

Обжарьте на среднем огне 1-2 минуты. Остудите овощи до тёплого состояния.

На лист пекинской капусты выложите овощную начинку (1,5-2 ст. ложки).

Сосиску поместите на начинку.

Закрутите капусту с начинкой в рулетик.

Таким же способом сформируйте остальные рулетики. У меня получилось 10 шт.

В широкую миску вбейте яйца. Немного подсолите и поперчите.

Взболтайте вилочкой до однородности.

Окуните рулетики в яичную смесь. Ложкой полейте со всех сторон.

В сковороде разогрейте масло (50 мл). Выложите заготовки швом вниз. Жарьте 3-5 минут на огне ниже среднего до румяной корочки.

Переверните. Жарьте ещё 3-4 минуты с другой стороны.

Выложите рулетики на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла.

Рулетики из пекинской капусту готовы.

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
кулинария/закуски
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Процитировано 5 раз
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