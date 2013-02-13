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КУЛИНАРИЯ. РЕЦЕПТЫ В КАРТИНКАХ Puxovaia.
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Рулетики из пекинской капусты с сосисками
Продукты (на 5 порций)
Капуста пекинская — 500 г
Сосиски — 465 г (10 штук)
Лук репчатый — 150 г
Морковь — 140 г
Соевый соус — 30 мл
Яйца — 3 шт.
Чеснок сушёный — 2 г
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Масло растительное — 80 мл
Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками.
В глубокой сковороде разогрейте 30 мл растительного масла. Выложите лук и обжарьте 2-3 минуты на среднем огне.
Очищенную морковь натрите на крупной тёрке.
Добавьте морковь к луку. Помешивая, обжарьте 4 минуты на умеренном огне, до мягкости.
Пекинскую капусту промойте и обсушите, отрежьте нижнюю плотную часть.
Плотные листики нарежьте небольшими кусочками.
Добавьте к остальным овощам. Перемешайте. Обжарьте на умеренном огне до готовности капусты, 10-15 минут.
Листья пекинской капусты (по количеству сосисок) залейте в миске горячей водой. Оставьте на 3-5 минут.
Затем откиньте пропаренные листья на дуршлаг и промойте холодной водой.
К готовой тушёной капусте добавьте соль, перец, чеснок и соевый соус. Перемешайте.
Обжарьте на среднем огне 1-2 минуты. Остудите овощи до тёплого состояния.
На лист пекинской капусты выложите овощную начинку (1,5-2 ст. ложки).
Сосиску поместите на начинку.
Закрутите капусту с начинкой в рулетик.
Таким же способом сформируйте остальные рулетики. У меня получилось 10 шт.
В широкую миску вбейте яйца. Немного подсолите и поперчите.
Взболтайте вилочкой до однородности.
Окуните рулетики в яичную смесь. Ложкой полейте со всех сторон.
В сковороде разогрейте масло (50 мл). Выложите заготовки швом вниз. Жарьте 3-5 минут на огне ниже среднего до румяной корочки.
Переверните. Жарьте ещё 3-4 минуты с другой стороны.
Выложите рулетики на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла.
Рулетики из пекинской капусту готовы.
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|кулинария/вторые блюда
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