Продукты:

Треска свежая, картофель и яйца вареные, сыр твердый, сметана, сливки, грибы (у меня белые, заморозка), лук репчатый, соль, перец душистый, лавровый лист. Для украшения черри, лимон, зелень.

Треску режем кусками примерно 1,5-2 см и укладываем на дно горшочка, присаливаем по вкусу.

Второй слой — картофель. Использую предварительно отваренный. Пробовала готовить с сырым, но он очень долго уваривается и получается какой-то плотный и не очень вкусный.

Затем слой грибов, любых, готовила с предварительно обжаренными шампиньонами или с белыми.

Затем слой лука кольцами

Яйца режем кружочками, перец, лаврушка, соль

Все это заливаем сметанно-сливочной смесью ( у меня на один горшочек ушло 2 ст.ложки сметаны и стакан сливок)

Закрываем крышкой и в духовку. Минут на 30-40.

Пока готовим сыр. Трем на крупной терке.

Вынимаем, открываем крышку и засыпаем тертым сыром. В духовку, без крышки, минут на 10-15. Готово!

Источник: https://recepty.7dach.ru/irindom/treska-po-monastyrski-v-gorshochkah-48104.html