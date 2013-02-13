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КУЛИНАРИЯ. РЕЦЕПТЫ В КАРТИНКАХ Puxovaia.
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Треска по-монастырски в горшочках
Продукты:
Треска свежая, картофель и яйца вареные, сыр твердый, сметана, сливки, грибы (у меня белые, заморозка), лук репчатый, соль, перец душистый, лавровый лист. Для украшения черри, лимон, зелень.
Треску режем кусками примерно 1,5-2 см и укладываем на дно горшочка, присаливаем по вкусу.
Второй слой — картофель. Использую предварительно отваренный. Пробовала готовить с сырым, но он очень долго уваривается и получается какой-то плотный и не очень вкусный.
Затем слой грибов, любых, готовила с предварительно обжаренными шампиньонами или с белыми.
Затем слой лука кольцами
Яйца режем кружочками, перец, лаврушка, соль
Все это заливаем сметанно-сливочной смесью ( у меня на один горшочек ушло 2 ст.ложки сметаны и стакан сливок)
Закрываем крышкой и в духовку. Минут на 30-40.
Пока готовим сыр. Трем на крупной терке.
Вынимаем, открываем крышку и засыпаем тертым сыром. В духовку, без крышки, минут на 10-15. Готово!
Источник: https://recepty.7dach.ru/irindom/treska-po-monastyrski-v-gorshochkah-48104.html
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