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Новая закуска из крабовых палочек.

Среда, 15 Января 2025 г. 07:08 + в цитатник

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1. Крабовые палочки - 250 гр.
2. Вареное яйцо - 1 шт.
3. Плавленый сырок - 1 шт.
4. Чеснок - 1 зубчик.
5. Майонез - 2 ст.л.
6. Шпроты - 1 банка.
7. Свежий огурец - 1 шт.
8. Соль, перец - по вкусу.

В глубокую тарелку натираем на мелкой терке одно вареное яйцо, плавленый сырок и зубчик чеснока. Добавляем соль, черный молотый перец, две столовых ложки майонеза и все хорошо перемешиваем. Крабовые палочки разворачиваем, наносим с одного края получившуюся намазку, сверху на нее кладем шпроты две рыбки хвостиками наружу, брусочек свежего огурца и заворачиваем палочки обратно. Затем разрезаем получившиеся палочки с начинкой пополам, выкладываем на тарелку, добавляем свежую зелень (у меня петрушка и укроп) и подаем к столу.

Рубрики:  кулинария/закуски
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Процитировано 5 раз
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