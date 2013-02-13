Крылья – 12 шт.

Пиво – 250 г.

Растительное масло – 25 мл.

Соль, перец – по вкусу.

Хлопья красного перца – 2 г.

Хмели-сунели – 3 г.

Зелень и лук-порей – для подачи.

Крылья промыть, обсушить полотенцем. Натереть мясные кусочки смесью соли, перца и специй. Оставить на четверть часа.

2.

Сковороду с растительными маслом раскалить. Выложить крылья и обжаривать их около 4 минут до золотистого цвета.

3.

Курицу перевернуть. Продолжать готовить аналогично.

4.

Частями, с осторожностью добавить пиво. Вначале вылить 1/3 стакана. Продукт сильно пенится и может ошпарить вам руку. Подождать пока не осядет пена.

5.

Добавить остальное пиво и готовить на среднем огне до полного выпаривания жидкости. В конце приготовления несколько раз переверните крылышки, чтобы они покрылись блестящей глазурью.

6.

«Пьяную» курицу переложить на тарелку для подачи. Лук порей нарезать тонкими кольцами и уложить их на мясо. Украсить блюдо свежими листьями петрушки.

Вкусное сочное мясо аппетитно смотрится и просто тает во рту. Крылышки можно подать как закуску к пиву или белому вину. А можно дополнить любим гарниром и разнообразить свою ежедневное меню.