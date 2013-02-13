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«Пьяная» курица — нежное, сочное и ароматное блюдо
Крылья – 12 шт.
Пиво – 250 г.
Растительное масло – 25 мл.
Соль, перец – по вкусу.
Хлопья красного перца – 2 г.
Хмели-сунели – 3 г.
Зелень и лук-порей – для подачи.
Крылья промыть, обсушить полотенцем. Натереть мясные кусочки смесью соли, перца и специй. Оставить на четверть часа.
2.
Сковороду с растительными маслом раскалить. Выложить крылья и обжаривать их около 4 минут до золотистого цвета.
3.
Курицу перевернуть. Продолжать готовить аналогично.
4.
Частями, с осторожностью добавить пиво. Вначале вылить 1/3 стакана. Продукт сильно пенится и может ошпарить вам руку. Подождать пока не осядет пена.
5.
Добавить остальное пиво и готовить на среднем огне до полного выпаривания жидкости. В конце приготовления несколько раз переверните крылышки, чтобы они покрылись блестящей глазурью.
6.
«Пьяную» курицу переложить на тарелку для подачи. Лук порей нарезать тонкими кольцами и уложить их на мясо. Украсить блюдо свежими листьями петрушки.
Вкусное сочное мясо аппетитно смотрится и просто тает во рту. Крылышки можно подать как закуску к пиву или белому вину. А можно дополнить любим гарниром и разнообразить свою ежедневное меню.
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