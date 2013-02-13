Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Как подарок запоздалый - (0)

Как подарок запоздалый   К...

Ты мне душу лечил, что растрескалась годы назад - (0)

Ты мне душу лечил, что растрескалась годы назад   ...

КУЛИНАРИЯ. РЕЦЕПТЫ В КАРТИНКАХ - (0)

КУЛИНАРИЯ. РЕЦЕПТЫ В КАРТИНКАХ Puxovaia.

сериал А.Л.Ж.И.Р. - (0)

сериал А.Л.Ж.И.Р. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ...НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! Фильм рассказывает об одном из самы...

Лабацай - (0)

Лабацай Острая азиатская закуска. Ингредиенты: 500 г капусты 1 зеленая редька 1 морковь Д...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 12659
Комментариев: 3117
Написано: 19554


«Пьяная» курица — нежное, сочное и ароматное блюдо

Вторник, 14 Января 2025 г. 06:20 + в цитатник

Крылья – 12 шт.
Пиво – 250 г.
Растительное масло – 25 мл.
Соль, перец – по вкусу.
Хлопья красного перца – 2 г.
Хмели-сунели – 3 г.
Зелень и лук-порей – для подачи.

Крылья промыть, обсушить полотенцем. Натереть мясные кусочки смесью соли, перца и специй. Оставить на четверть часа.

2.

Сковороду с растительными маслом раскалить. Выложить крылья и обжаривать их около 4 минут до золотистого цвета.

3.

Курицу перевернуть. Продолжать готовить аналогично.

4.

Частями, с осторожностью добавить пиво. Вначале вылить 1/3 стакана. Продукт сильно пенится и может ошпарить вам руку. Подождать пока не осядет пена.

5.

Добавить остальное пиво и готовить на среднем огне до полного выпаривания жидкости. В конце приготовления несколько раз переверните крылышки, чтобы они покрылись блестящей глазурью.

6.

«Пьяную» курицу переложить на тарелку для подачи. Лук порей нарезать тонкими кольцами и уложить их на мясо. Украсить блюдо свежими листьями петрушки.

Вкусное сочное мясо аппетитно смотрится и просто тает во рту. Крылышки можно подать как закуску к пиву или белому вину. А можно дополнить любим гарниром и разнообразить свою ежедневное меню.

 

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте