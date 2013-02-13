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Сочное бедро индейки в духовке

Воскресенье, 12 Января 2025 г. 06:15 + в цитатник



ИНГРЕДИЕНТЫ
Бедро индейки - 800 г
Сметана - 150 г
Горчица - 1 ч.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Черный молотый перец - 1/2 ч.л.
Масло сливочное - 10 г
Чеснок - 2 зубчика

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
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Процитировано 4 раз
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