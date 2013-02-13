Лапша «Роллтон» - 1 упаковка

Яйцо куриное – 2 шт.

Огурец свежий – 160 г

Колбаса вареная – 175 г

Майонез – 80 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу



Вермишель быстрого приготовления «Роллтон» не нужно отваривать или заливать кипятком. Достаньте её из пакета и мелко покрошите в удобный глубокий салатник.

Колбасу используйте любую, на ваше усмотрение. Можно копченую или вареную. Нарежьте небольшими кубиками или тонкими брусочками.

Свежие огурчики хорошего качества промойте в проточной холодной воде, обсушите полотенцем. Нарежьте небольшими кусочками или брусочками.

Отварите до готовности куриные яйца. Очистите и нарежьте мелкими кусочками.

Все подготовленные ингредиенты соедините в большом салатнике. Добавьте майонез, соль, молотый черный перец. Перемешайте. Отправьте в холодильник на пару часов, чтобы вермишель разбухла.

Салат с «Роллтоном» и колбасой готов.