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Салат с «Роллтоном» и колбасой
Лапша «Роллтон» - 1 упаковка
Яйцо куриное – 2 шт.
Огурец свежий – 160 г
Колбаса вареная – 175 г
Майонез – 80 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Вермишель быстрого приготовления «Роллтон» не нужно отваривать или заливать кипятком. Достаньте её из пакета и мелко покрошите в удобный глубокий салатник.
Колбасу используйте любую, на ваше усмотрение. Можно копченую или вареную. Нарежьте небольшими кубиками или тонкими брусочками.
Свежие огурчики хорошего качества промойте в проточной холодной воде, обсушите полотенцем. Нарежьте небольшими кусочками или брусочками.
Отварите до готовности куриные яйца. Очистите и нарежьте мелкими кусочками.
Все подготовленные ингредиенты соедините в большом салатнике. Добавьте майонез, соль, молотый черный перец. Перемешайте. Отправьте в холодильник на пару часов, чтобы вермишель разбухла.
Салат с «Роллтоном» и колбасой готов.
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