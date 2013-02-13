Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Лабацай - (0)

Лабацай Острая азиатская закуска. Ингредиенты: 500 г капусты 1 зеленая редька 1 морковь Д...

Новогодний мандариновый десерт за 10 минут! КОТОРЫЙ ТАЕТ ВО РТУ! - (0)

Новогодний мандариновый десерт за 10 минут! КОТОРЫЙ ТАЕТ ВО РТУ! center> Ингредиен...

Рамочка "Женщина... Небесное созданье" и схема темная с рябиной - (0)

Рамочка "Женщина... Небесное созданье" и схема темная с рябиной Ваш текст... Ваш текст......

Схемы "Ромашки" 2 варианта и эпиграф - (0)

Схемы "Ромашки" 2 варианта и эпиграф

Кое-что из схем декабря 2017 года от astra4 - (0)

Кое-что из схем декабря 2017 года

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 12640
Комментариев: 3117
Написано: 19535


Салат с «Роллтоном» и колбасой

Пятница, 10 Января 2025 г. 05:50 + в цитатник

Лапша «Роллтон» - 1 упаковка

Яйцо куриное – 2 шт.

Огурец свежий – 160 г

Колбаса вареная – 175 г

Майонез – 80 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу


Вермишель быстрого приготовления «Роллтон» не нужно отваривать или заливать кипятком. Достаньте её из пакета и мелко покрошите в удобный глубокий салатник.

Колбасу используйте любую, на ваше усмотрение. Можно копченую или вареную. Нарежьте небольшими кубиками или тонкими брусочками.

Свежие огурчики хорошего качества промойте в проточной холодной воде, обсушите полотенцем. Нарежьте небольшими кусочками или брусочками.

Отварите до готовности куриные яйца. Очистите и нарежьте мелкими кусочками.

Все подготовленные ингредиенты соедините в большом салатнике. Добавьте майонез, соль, молотый черный перец. Перемешайте. Отправьте в холодильник на пару часов, чтобы вермишель разбухла.

Салат с «Роллтоном» и колбасой готов.

 

Рубрики:  кулинария/салаты
Метки:  

Процитировано 5 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте