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Создан: 13.02.2013
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Простой рецепт салата с сыром "фетакса"

Среда, 08 Января 2025 г. 06:15 + в цитатник



ИНГРЕДИЕНТЫ:
✅ пекинская капуста;
✅ помидор – 1 шт.
✅ фиолетовый лук – 1 шт.;
✅ болгарский перец – 1 шт.;
✅ фетакса – 200 г;
✅ оливковое масло – 3 ст. л.;
✅ соевый соус – 1 ст. л.;
✅ перец;
✅ чеснок – 1 зубчик;
✅ горчица – 1 ч. л.;
✅ кедровые орешки и бальзамический соус – для украшения.

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 3 раз
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