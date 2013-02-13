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Кое-что из схем декабря 2017 года
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Простой рецепт салата с сыром "фетакса"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
✅ пекинская капуста;
✅ помидор – 1 шт.
✅ фиолетовый лук – 1 шт.;
✅ болгарский перец – 1 шт.;
✅ фетакса – 200 г;
✅ оливковое масло – 3 ст. л.;
✅ соевый соус – 1 ст. л.;
✅ перец;
✅ чеснок – 1 зубчик;
✅ горчица – 1 ч. л.;
✅ кедровые орешки и бальзамический соус – для украшения.
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