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Салат «Балаганчик»

Понедельник, 30 Декабря 2024 г. 05:09 + в цитатник

Ингредиенты:

огурцы свежие – 2 шт.;
перец болгарский (красный) – 1 шт.;
помидоры свежие – 3 шт.;
яйца варёные – 3 шт.;
ветчина – 200 г;
сыр твёрдый – 150 г;
соль – по вкусу;
зелень (любая) – небольшой пучок;
майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления

Все ингредиенты для салата нарезаем маленьким кубиком: свежие огурцы, болгарский перец, помидоры, ветчину и варёные яйца.
Вместо ветчины можно использовать отварное или запёченное мясо курицы и индейки. А чтобы разнообразить вкус – добавьте в салат маслины или оливки, консервированную кукурузу или зелёный горошек.
Кусочек твёрдого сыра натираем на крупной тёрке. Пересыпаем все ингредиенты в миску, добавляем по вкусу соль, измельчённую зелень и 3 ст.л. майонеза.
Если предпочитаете более лёгкие заправки, можно заменить майонез на оливковое масло с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Для более пикантного вкуса можно добавить в салат немного чеснока, пропущенного через пресс.

Рубрики:  кулинария/салаты
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