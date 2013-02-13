Салат «Цитрусовая мимоза» На мой взгляд, смелая, но интересная интерпретация советского салата....Сегодня вся земля – одно большое ложе... - (0)
Сегодня вся земля – одно большое ложе... Давай отложим всё, что можно отложить, ...Когда идёт счастливый снег... - (0)
Когда идёт счастливый снег... ...Куриное филе с помидорами и сладким перцем «Московское» - (0)
Куриное филе с помидорами и сладким перцем «Московское» Сколько помню, традиционно готовлю это ...Куриное филе со сладким перцем и грибами «Венеция» - (0)
Куриное филе со сладким перцем и грибами «Венеция» Нежно, сочно, нарядно… Ингредиенты: 3 круп...
|
Салат «Балаганчик»
Ингредиенты:
огурцы свежие – 2 шт.;
перец болгарский (красный) – 1 шт.;
помидоры свежие – 3 шт.;
яйца варёные – 3 шт.;
ветчина – 200 г;
сыр твёрдый – 150 г;
соль – по вкусу;
зелень (любая) – небольшой пучок;
майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления
Все ингредиенты для салата нарезаем маленьким кубиком: свежие огурцы, болгарский перец, помидоры, ветчину и варёные яйца.
Вместо ветчины можно использовать отварное или запёченное мясо курицы и индейки. А чтобы разнообразить вкус – добавьте в салат маслины или оливки, консервированную кукурузу или зелёный горошек.
Кусочек твёрдого сыра натираем на крупной тёрке. Пересыпаем все ингредиенты в миску, добавляем по вкусу соль, измельчённую зелень и 3 ст.л. майонеза.
Если предпочитаете более лёгкие заправки, можно заменить майонез на оливковое масло с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Для более пикантного вкуса можно добавить в салат немного чеснока, пропущенного через пресс.
|Рубрики:
|кулинария/салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]