Ингредиенты:

огурцы свежие – 2 шт.;

перец болгарский (красный) – 1 шт.;

помидоры свежие – 3 шт.;

яйца варёные – 3 шт.;

ветчина – 200 г;

сыр твёрдый – 150 г;

соль – по вкусу;

зелень (любая) – небольшой пучок;

майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления

Все ингредиенты для салата нарезаем маленьким кубиком: свежие огурцы, болгарский перец, помидоры, ветчину и варёные яйца.

Вместо ветчины можно использовать отварное или запёченное мясо курицы и индейки. А чтобы разнообразить вкус – добавьте в салат маслины или оливки, консервированную кукурузу или зелёный горошек.

Кусочек твёрдого сыра натираем на крупной тёрке. Пересыпаем все ингредиенты в миску, добавляем по вкусу соль, измельчённую зелень и 3 ст.л. майонеза.

Если предпочитаете более лёгкие заправки, можно заменить майонез на оливковое масло с лимонным соком или бальзамическим уксусом. Для более пикантного вкуса можно добавить в салат немного чеснока, пропущенного через пресс.