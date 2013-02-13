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Вкусный САЛАТ "ФАВОРИТКА"
Ингредиенты
варено-копченая курица
100 г сыра
2 вареных яйца
2 зубчика чеснока
майонез
вареная свекла
Курицу нарезаем на кусочки, натираем сыр.
Яйца делим на белки и желтки и раздельно натираем на тёрке.
Курицу, сыр и белки смешиваем, подсаливаем, добавляем чеснок, заправляем майонезом и перемешиваем.
Свеклу натираем на тёрке, выкладываем поверх начинки, смазываем майонезом и украшаем желтком, зеленью и маслиной.
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