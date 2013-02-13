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Радуга Подруга
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Вкусный САЛАТ "ФАВОРИТКА"

Пятница, 27 Декабря 2024 г. 06:13 + в цитатник

Ингредиенты
варено-копченая курица
100 г сыра
2 вареных яйца
2 зубчика чеснока
майонез
вареная свекла

Курицу нарезаем на кусочки, натираем сыр.

Яйца делим на белки и желтки и раздельно натираем на тёрке.

Курицу, сыр и белки смешиваем, подсаливаем, добавляем чеснок, заправляем майонезом и перемешиваем.

Свеклу натираем на тёрке, выкладываем поверх начинки, смазываем майонезом и украшаем желтком, зеленью и маслиной.

Рубрики:  кулинария/салаты
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