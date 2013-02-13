Сегодня вся земля – одно большое ложе... Давай отложим всё, что можно отложить, ...

Когда идёт счастливый снег... ...

Куриное филе с помидорами и сладким перцем «Московское» Сколько помню, традиционно готовлю это ...

Куриное филе со сладким перцем и грибами «Венеция» Нежно, сочно, нарядно… Ингредиенты: 3 круп...

Снег так нежен... что с ним беспокойство не вяжется.... Снег так нежен... что с ним беспокойст...