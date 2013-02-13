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Салат "Мечта"

Понедельник, 23 Декабря 2024 ?. 05:28 + в цитатник



Ингредиенты:
1. Яйцо - 4 шт.
2. Консервированная горбуша - 1 банка.
3. Огурец - 1 шт + для украшения.
4. Картофель - 3 шт.
5. Зеленый лук - 2 пера.
6. Крупная морковь - 1 шт.
7. Соль - по вкусу.
8. Майонез - по вкусу
9. Чёрный кунжут - для украшения. 

Рубрики:  кулинария/салаты
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