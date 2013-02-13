Снег так нежен... что с ним беспокойство не вяжется.... Снег так нежен... что с ним беспокойст...Вечеру - (0)
Вечеру Не оттого ли рад т...Человек – великий лицедей... - (0)
Человек – великий лицедей... ...Борис Кустодиев. Масленица - (0)
Борис Кустодиев. Масленица Эту к...В душе июнь, за окнами позёмка - (0)
В душе июнь, за окнами позёмка ...
|
Салат "Мечта"
Ингредиенты:
1. Яйцо - 4 шт.
2. Консервированная горбуша - 1 банка.
3. Огурец - 1 шт + для украшения.
4. Картофель - 3 шт.
5. Зеленый лук - 2 пера.
6. Крупная морковь - 1 шт.
7. Соль - по вкусу.
8. Майонез - по вкусу
9. Чёрный кунжут - для украшения.
|Рубрики:
|кулинария/салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]