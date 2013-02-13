Снег так нежен... что с ним беспокойство не вяжется.... Снег так нежен... что с ним беспокойст...

Вечеру Не оттого ли рад т...

Человек – великий лицедей... ...

Борис Кустодиев. Масленица Эту к...

В душе июнь, за окнами позёмка ...