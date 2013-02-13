Оригинальная подача котлет на палочке, или котлет-эскимо, — идеальный формат для фуршетного стола. Есть котлеты очень удобно, не пачкаются ни руки, ни посуда.

Ингредиенты

твердый сыр – 40 г

сливочное масло – 25 г

лук – 1 шт. крупный

фарш куриный из бедра – 350 г

батон (мякиш) – 1-2 ломтика

соль, перец – по вкусу

куриное яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 4-5 ст. л.

растительное масло – для жарки

деревянные палочки – 6-7 шт.



Луковицу (одну большую или две средние) очистить, нарезать кубиками как можно мельче. Обжарить до светло-золотистого цвета на сковороде со сливочным маслом.

Из сыра с помощью вырубки вырезать фигурки — например, звездочки, они пойдут на украшение. Оставшийся сыр и все обрезки натереть на мелкой терке.

Также натереть хлебный мякиш (или пробить в крошку с помощью блендера). Соединить куриный фарш (из куриного бедра с кожей), жареный лук, тертый сыр и хлебные крошки, добавить соль и перец по вкусу.

Перемешать и отбить, чтобы фарш уплотнился. Должна получиться плотная масса, которая хорошо держит форму при лепке, не разваливается. Если она все еще жидкая, то подсыпьте еще немного хлебных крошек. Если очень густая или разваливается, то добавьте половинку яйца.

Котлетную массу разделить на порции по 65 грамм — всего получится 6-7 заготовок. Обмакните в яйцо, запанируйте в сухарях, придайте форму мороженого эскимо. Затем вставьте деревянные палочки — глубоко, чтобы хорошо держались.

В сковороде хорошо разогреть растительное масло (масла для фритюра нужно много, оно отвечает за корочку), обжарить котлеты без крышки с двух сторон, до золотистого цвета.

Выкладывать в очень горячее масло, затем готовить на умеренном огне, чтобы внутри каждая котлета успела прожариться. Если сомневаетесь, то можете довести до готовности в духовке, но не пересушите!

Жареные котлеты-эскимо выкладывать на бумажные полотенца, обязательно вытереть палочки от излишков жира, чтобы были чистыми. Украсить сырными фигурками.

Котлеты получаются сочными и очень вкусными, в хрустящей панировке.