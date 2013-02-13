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Заливная рыба
Заливная рыба
Это самое вкусное, красивое и эффектное блюдо для праздничного стола. Вы точно удивите своих гостей! Её изысканный вид и неповторимый вкус сделают ваш новогодний стол по-настоящему праздничным. А главное – приготовление заливной рыбы, несмотря на её шикарный вид, совсем не сложное, а лёгкое и быстрое.
Ингредиенты:
рыба (сёмга) – 500 г;
морковь – 1 шт.;
яйца перепелиные – 5 шт.;
миндаль обжаренный – 20 г;
изюм – 20 г;
укроп свежий.
Бульон:
вода – 1 л;
лавровый лист – 1 шт.;
гвоздика – 1 шт.;
перец чёрный горошком – 5 шт.;
соль – по вкусу;
желатин быстрорастворимый – 20 г.
Данный рецепт подойдёт для любой рыбы, но, конечно же, которая без костей. Всего нужно 500 г рыбы. Моем её, обсушиваем бумажным полотенце и нарезаем прямо с кожей на крупные кусочки.
Морковь чистим и при помощи овощерезки нарезаем на ленты.
В кастрюлю наливаем 1 литр воды, даём ей закипеть и кладём 1 лавровый лист, 5 горошин чёрного перца и 1 гвоздику. Выкладываем в воду ленты моркови, утапливаем их и не забываем по вкусу посолить.
Варим морковь 5-7 минут, затем аккуратно достаём её и перекладываем в тарелку. Дольше варить не нужно, иначе она разварится, и вы не сможете завернуть красивые спирали.
В этот же бульон кладём кусочки рыбы, даём закипеть и варим ровно 10 минут. Но варим на небольшом огне, чтобы бульон не замутнел. Пробуем по вкусу и, если нужно, досаливаем. Достаём кусочки рыбы из бульона, а бульон остужаем.
Также нам ещё понадобится обжаренный миндаль и тёмный изюм. Заливаем их горячей водой и даём постоять 10 минут. Затем сливаем воду и обсушиваем их бумажным полотенцем.
Пять перепелиных яиц отвариваем в подсоленной воде 5 минут, чистим их и разрезаем пополам.
Бульон полностью остыл, процеживаем его и пока отставляем в сторону.
Берём блюдо для заливного, здесь диаметром 24 см. И выкладываем в него поочерёдно все подготовленные ингредиенты. Первой раскладываем рыбу. Здесь уже проявляем свою фантазию, выкладываем всё в хаотичном порядке, но так, чтобы было красиво. Следующей у нас идёт морковь. Скручиваем её в спирали. Те ленты, которые нарезаны тоньше очень мягкие, поэтому делаем не спеша и аккуратно.
Теперь раскладываем половинки яиц. Изюм и орехи кладём и между кусочками рыбы и некоторые кладём прямо на рыбу. Немного оставляем, чтобы после того, как зальём бульоном, дополнить композицию. Добавим также и зелёного цвета, разложив сверху 5 небольших веточек укропа.
Возвращаемся к бульону. В полностью остывший бульон высыпаем тонкой струйкой 20 г быстрорастворимого желатина и перемешиваем венчиком. Ставим на плиту и нагреваем до 60 градусов, постоянно помешивая, но не кипятим.
Заливаем тёплый бульон в форму через ложку. В некоторых местах добавляем изюм и миндаль и отправляем в холодильник для застывания.
И вот такое получается красивое заливное через несколько часов! Это блюдо будет «королём» на праздничном столе.
Пробуйте, со вкусами можно поэкспериментировать, добавив вместо изюма курагу или чернослив, также и орешки можно использовать другие, не говоря уже о самой рыбе.
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|кулинария/закуски
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