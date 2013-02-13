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Слоеный салат со шпротами и маринованными огурцами

Понедельник, 16 Декабря 2024 г. 04:54 + в цитатник

1 банка шпрот в масле;
2 яйца;
1 морковь;
1-2 клубня картофеля;
2-3 маринованных огурца;
стрелы зеленого лука;
4 столовые ложки майонеза;
соль.


Яйца, морковь и картофель заранее отварите до готовности. Корнеплоды можно варить в одной емкости, не снимая при этом кожицу, яйца – отдельно. После продукты полностью остудите, снимите верхний слой.

Шпроты аккуратно достаньте из масла, в котором они хранились, поместите в отдельную емкость, тщательно подавите вилкой, чтобы получилась единая масса.

Картофель измельчите в виде толстой соломки, в этом вам поможет терка для крупной фракции. С морковью поступите аналогично.

Белок отсоедините от желтка, натрите на крупной терке только белую часть яйца, желток оставьте на потом.

Огурец, достав из маринада, накрошите в виде длинных полосок с помощью терки с большими отверстиями.

Когда все составляющие подготовлены, можете начать формировать салат. Чтобы слои были хорошо видны, лучше это делать на плоской тарелке, используя форму. Последовательность слоев — шпроты, белок яйца, морковь, картофель, огурец. Каждый компонент смазывайте тонким слоем майонеза и немного присыпайте солью.

Верхушку салата засыпьте крошкой яичного желтка, после украсьте измельченным зеленым луком.

 

Рубрики:  кулинария/салаты
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