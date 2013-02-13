1 банка шпрот в масле;

2 яйца;

1 морковь;

1-2 клубня картофеля;

2-3 маринованных огурца;

стрелы зеленого лука;

4 столовые ложки майонеза;

соль.



Яйца, морковь и картофель заранее отварите до готовности. Корнеплоды можно варить в одной емкости, не снимая при этом кожицу, яйца – отдельно. После продукты полностью остудите, снимите верхний слой.

Шпроты аккуратно достаньте из масла, в котором они хранились, поместите в отдельную емкость, тщательно подавите вилкой, чтобы получилась единая масса.

Картофель измельчите в виде толстой соломки, в этом вам поможет терка для крупной фракции. С морковью поступите аналогично.

Белок отсоедините от желтка, натрите на крупной терке только белую часть яйца, желток оставьте на потом.

Огурец, достав из маринада, накрошите в виде длинных полосок с помощью терки с большими отверстиями.

Когда все составляющие подготовлены, можете начать формировать салат. Чтобы слои были хорошо видны, лучше это делать на плоской тарелке, используя форму. Последовательность слоев — шпроты, белок яйца, морковь, картофель, огурец. Каждый компонент смазывайте тонким слоем майонеза и немного присыпайте солью.

Верхушку салата засыпьте крошкой яичного желтка, после украсьте измельченным зеленым луком.