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Слоеный салат со шпротами и маринованными огурцами
1 банка шпрот в масле;
2 яйца;
1 морковь;
1-2 клубня картофеля;
2-3 маринованных огурца;
стрелы зеленого лука;
4 столовые ложки майонеза;
соль.
Яйца, морковь и картофель заранее отварите до готовности. Корнеплоды можно варить в одной емкости, не снимая при этом кожицу, яйца – отдельно. После продукты полностью остудите, снимите верхний слой.
Шпроты аккуратно достаньте из масла, в котором они хранились, поместите в отдельную емкость, тщательно подавите вилкой, чтобы получилась единая масса.
Картофель измельчите в виде толстой соломки, в этом вам поможет терка для крупной фракции. С морковью поступите аналогично.
Белок отсоедините от желтка, натрите на крупной терке только белую часть яйца, желток оставьте на потом.
Огурец, достав из маринада, накрошите в виде длинных полосок с помощью терки с большими отверстиями.
Когда все составляющие подготовлены, можете начать формировать салат. Чтобы слои были хорошо видны, лучше это делать на плоской тарелке, используя форму. Последовательность слоев — шпроты, белок яйца, морковь, картофель, огурец. Каждый компонент смазывайте тонким слоем майонеза и немного присыпайте солью.
Верхушку салата засыпьте крошкой яичного желтка, после украсьте измельченным зеленым луком.
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