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200 грамм куриного филе;

¼ часть граната;

1 небольшая свекла;

2 яйца;

1 морковь;

1 картофель;

½ часть фиолетовой луковицы;

30 грамм грецких орехов;

200-250 грамм майонеза;

зелень для украшения;

соль.

Заранее отварите все корнеплоды, яйца и филе курицы до готового состояния в разной посуде. В период варки продукты обязательно приправьте солью, чтобы салат не был пресным. После ингредиенты полностью остудите, снимите кожицу.

Подготовьте плоское блюдо, на котором будете формировать салат. Если вы имеете форму в виде сердца, тогда примените ее для создания салата. В ином случае не трудно будет самостоятельно сделать сердце.

Отварной картофель натрите на мелкой терке, уложите на блюдо первым слоем. Картофель, как и каждый следующий компонент, смажьте майонезом. Количество нанесенного майонеза определяйте самостоятельно, исходя из личных предпочтений.

Филе порвите руками на мелкие части или нарежьте ножом, уложите сверху на картофель.

Яйца измельчите на металлической терке, засыпьте ими куриные кусочки.

Головку фиолетового лука освободите от пленки, настрогайте квадратиками, поместите на яичный слой.

Далее выкладывайте измельченную морковь, на нее высыпьте частички орехов. Орехи при этом подавите немного в ступке, получая ядра среднего размера.

Свеклу измельчите аналогично картофелю и моркови. Свекольная стружка будет следующим слоем.

В завершение салат посыпьте зернами граната, украсьте сбоку и сверху лентами из майонеза, присыпьте нашинкованной зеленью.