





ИНГРЕДИЕНТЫ:

✔Свекла вареная — 2 шт. средние.

✔Молоко — 200 мл.

✔Яйца — 3 шт.

✔Масло растительное — 2 ст. л.

✔Соль — 1 ч. л.

✔Крахмал (у меня кукурузный) — 30 г.

✔Мука — 80 г.

Начинка:

✔Сыр твердый или полутвердый — 150 г.

✔Сыр творожно-сливочный — 100 г.

✔Майонез или сметана — 2 ст. ложки.

✔Чеснок — 1-2 зубчика.

✔Зелень — любая, по вкусу.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Берем заранее отваренную свеклу, нарезаем крупными кусочками и добавляем к ней яйца. Затем добавляем немного молока и перетираем все в однородную массу, после добавляем оставшееся молоко. Для перетирания я использую блендер.

2. Но если у вас нет такого прибора, можно вареную свеклу отдельно пропустить через мясорубку, а затем уже смешать ее с молоком и яйцами.

Добавляем соль по вкусу, растительное масло и хорошо перемешиваем венчиком. Добавляем крахмал (у меня кукурузный), но можно использовать любой и хорошо перемешиваем.

3. Затем добавляем муку и хорошо перемешиваем полученную массу. Добавляем растительное мало. Тесто по консистенции должно получиться как на обычные блинчики, может, чуть гуще за счет свекольной массы.

Начинаем выпекать: сковороду слегка смазываем растительным маслом и выливаем тесто на сковороду, печем как обычные блины.

4. Такие блинчики можно печь на полностью сухой сковороде. Но я через блин смазывала слегка сковороду растительным маслом, иначе блинчики получаются совсем сухими и могут ломаться. Выпекаем на огне ниже среднего, для того чтобы блинчики хорошо пропеклись.

5. Готовим начинку: берем твердый сыр и натираем на мелкой терке, к нему добавляем творожный сыр, майонез или сметану по желанию. В целом, в приготовлении начинки нет строгих правил — ее можно сделать только из творожного сыра.

6. Можно сделать из твердого сыра и сметаны, можно придумать что-то свое. Но главное, чтобы начинка не была жидковатой. Измельчаем чеснок и любую зелень по вкусу и добавляем к начинке, затем хорошо перемешиваем. Готовые и остывшие блинчики смазываем начинкой и заворачиваем в рулетики.

7. Получившиеся рулетики накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник для того, чтобы они хорошо пропитались. Достаем рулетики из холодильника и нарезаем на 2-3 части. Можно отрезать кончики рулетиков, чтобы они были более красивыми (но этого делать не обязательно).