Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Салат с вареной свининой «Купчиха» - (0)

Салат с вареной свининой «Купчиха» Еще одно сытное, но легкое блюдо. За раз съесть такого салат...

Если - (0)

Если   ...

А белые снеги метут и метут... - (0)

А белые снеги метут и метут... Идут белые снеги, как по нитке скользя... Жить и жить бы на...

... - (0)

...   И никто-то, никто-то не...

Сегодня снегопад, и нет других событий... - (0)

Сегодня снегопад, и нет других событий... Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 12453
Комментариев: 3111
Написано: 19330


Салат "Рыжик"

Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 06:05 + в цитатник

Продукты (на 3 порции)
Филе куриное (готовое) - 250-300 г
Кукуруза - 1 банка (до 150 г)
Перец болгарский - 1 шт.
Морковь по-корейски - 150 г
Чипсы - от 15 до 30 шт.
Майонез - 3 ст. л.
Зелень свежая - для оформления

Для салата "Рыжик" подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. К

уриное мясо может быть жареным, запеченным или отварным. Болгарский перец - красного, оранжевого или желтого цвета. Морковь по-корейски - покупная или домашнего приготовления. Кроме картофельных чипсов годятся кукурузные и даже из лаваша. Зелень для оформления выбирайте по своему вкусу: петрушка, укроп, руккола, базилик.

Куриное мясо нарежьте кубиком.

Сладкий перец нужно нарезать кубиком.

Корейскую морковь, при необходимости, нарежьте на более короткие кусочки.

Соедините вместе куриное мясо, кукурузу, перец и морковь по-корейски. Перемешайте - и основа салата готова.

На плоское блюдо уложите половину основы салата и смажьте её поверхность майонезом.

Затем уложите вторую половину основы салата. Непосредственно перед подачей украсьте салат чипсами и зеленью, придав ему вид цветка.

Салат "Рыжик" с курицей, морковью по-корейски, кукурузой и перцем готов. Приятного аппетита!

Рубрики:  кулинария/салаты
Метки:  

Процитировано 4 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте