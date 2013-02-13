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Салат "Рыжик"
Продукты (на 3 порции)
Филе куриное (готовое) - 250-300 г
Кукуруза - 1 банка (до 150 г)
Перец болгарский - 1 шт.
Морковь по-корейски - 150 г
Чипсы - от 15 до 30 шт.
Майонез - 3 ст. л.
Зелень свежая - для оформления
Для салата "Рыжик" подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. К
уриное мясо может быть жареным, запеченным или отварным. Болгарский перец - красного, оранжевого или желтого цвета. Морковь по-корейски - покупная или домашнего приготовления. Кроме картофельных чипсов годятся кукурузные и даже из лаваша. Зелень для оформления выбирайте по своему вкусу: петрушка, укроп, руккола, базилик.
Куриное мясо нарежьте кубиком.
Сладкий перец нужно нарезать кубиком.
Корейскую морковь, при необходимости, нарежьте на более короткие кусочки.
Соедините вместе куриное мясо, кукурузу, перец и морковь по-корейски. Перемешайте - и основа салата готова.
На плоское блюдо уложите половину основы салата и смажьте её поверхность майонезом.
Затем уложите вторую половину основы салата. Непосредственно перед подачей украсьте салат чипсами и зеленью, придав ему вид цветка.
Салат "Рыжик" с курицей, морковью по-корейски, кукурузой и перцем готов. Приятного аппетита!
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|кулинария/салаты
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