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«Медовик» из жидкого теста
Тесто:
Масло сливочное — 150 г
Яйцо куриное — 2 шт.
Сахар — 1 стакан
Сода — 1 ч. л.
Мёд — 2 ст. л.
Мука — 2 стакана
Крем:
Сливки — 400 г
Варёная сгущёнка — 200 г
Кофе — 3 ст. л.
Приготовление теста:
Соединить в кастрюле сливочное масло, сахар, мёд.
Помешивая, нагреть на небольшом огне до кипения.
Добавить соду, когда масса начнёт закипать – появятся пузыри и шипение.
Активно перемешивать 10 секунд, снять с огня.
После остывания масса станет похожа на карамель.
Вмешать в массу яйца, затем муку.
Тесто должно быть вязкое и густое.
Разделить тесто на 2 части.
Первую часть теста распределить по противню (размер 33 × 33 см), застеленному пергаментом.
Выпекать около 10-12 минут в духовке, разогретой до температуры 180 °C.
Аналогично испечь вторую часть теста.
Каждый корж разрезать пополам (получается 4 коржа).
Края коржей обрезать и измельчить в крошку.
Приготовление крема:
Взбить жирные сливки, добавить варёную сгущёнку.
Ещё раз взбить до пиков.
По желанию влить 3 столовые ложки крепкого кофе, снова всё взбить.
Сборка медовика:
Перемазать коржи кремом, края обсыпать крошкой.
Украсить торт по своему желанию.
Поставить в холодильник на 2 часа.
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