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«Медовик» из жидкого теста

Суббота, 07 Декабря 2024 г. 06:31 + в цитатник

 

Тесто:
Масло сливочное  — 150 г
Яйцо куриное  — 2 шт.
Сахар  — 1 стакан
Сода  — 1 ч. л.
Мёд  — 2 ст. л.
Мука  — 2 стакана
Крем:
Сливки  — 400 г
Варёная сгущёнка  — 200 г
Кофе  — 3 ст. л. 

Приготовление теста:
Соединить в кастрюле сливочное масло, сахар, мёд.

Помешивая, нагреть на небольшом огне до кипения.

Добавить соду, когда масса начнёт закипать – появятся пузыри и шипение.

Активно перемешивать 10 секунд, снять с огня.

После остывания масса станет похожа на карамель.

Вмешать в массу яйца, затем муку.

Тесто должно быть вязкое и густое.

Разделить тесто на 2 части.

Первую часть теста распределить по противню (размер 33 × 33 см), застеленному пергаментом.

Выпекать около 10-12 минут в духовке, разогретой до температуры 180 °C.

Аналогично испечь вторую часть теста.

Каждый корж разрезать пополам (получается 4 коржа).

Края коржей обрезать и измельчить в крошку.


Приготовление крема:
Взбить жирные сливки, добавить варёную сгущёнку.

Ещё раз взбить до пиков.

По желанию влить 3 столовые ложки крепкого кофе, снова всё взбить.

Сборка медовика:
Перемазать коржи кремом, края обсыпать крошкой.

Украсить торт по своему желанию.

Поставить в холодильник на 2 часа.

 

Рубрики:  кулинария/торты
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