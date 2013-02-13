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Слоеный салат «Новогодние свечи» с ветчиной

Пятница, 06 Декабря 2024 г. 06:50 + в цитатник

Ветчина - 200 г
Картофель - 3 шт.
Яйца - 2 шт.
Морковь (крупная) - 1 шт.
Брокколи - 500 г
Огурец маринованный - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Укроп или петрушка - 1 пучок
Сыр твердый - 5 шт. (ломтиков)
Гранат - 1 шт.
Майонез - 150 г

Ветчину нарезаем маленькими кубиками.

Репчатый лук очищаем от шелухи и нарезаем маленькими кубиками.

Маринованные огурцы нарезаем также маленькими кубиками.

В отдельной емкости смешиваем ветчину, лук и огурцы.

Солим и перчим продукты по вкусу. Заправляем майонезом. Приготовленный салат отставляем в сторону.

Картофель тщательно моем и варим в кожуре 20 минут.

С готового и остывшего картофеля снимаем кожуру и натираем на крупной терке.

Морковь тщательно моем и варим 20 минут в подсоленной воде.

С готовой и остывшей моркови снимаем кожуру и натираем на крупной терке.

Брокколи моем и варим в подсоленной воде 15 минут до готовности (до мягкости).

Готовое и остывшее брокколи нарезаем маленькими кубиками.

Яйца варим в подсоленной воде 15 минут. Остывшие яйца очищаем от скорлупы и натираем на мелкой терке.

Формируем салат. На большое блюдо выкладываем слой картофеля.

Поверх картофеля распределяем четвертую часть салата из ветчины и огурцов.

Выкладываем слой моркови.

Сверху на морковь выкладываем еще одну часть ветчины с огурцами.

Выкладываем слой из яиц.

Формируем еще один слой из ветчины.

Выкладываем брокколи.

На брокколи выкладываем оставшийся мясной салат.

Украшаем салат.

Делаем 5 небольших углублений в салате.

Пластины сыра сворачиваем в трубочки. Трубочки из сыра вставляем в отверстия.

Зелень моем, просушиваем и отрезаем корешки. Украшаем верх салата зеленью.

Из болгарского перца делаем "огни" и ставим их на "свечи" из сыра. Из граната достаем зерна и украшаем салат по бокам зернами.

Салат "Новогодние свечи" с ветчиной и брокколи готов.

Рубрики:  кулинария/салаты
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