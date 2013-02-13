Если ...

А белые снеги метут и метут... Идут белые снеги, как по нитке скользя... Жить и жить бы на...

... И никто-то, никто-то не...

Сегодня снегопад, и нет других событий... Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе...

Жан Вальжан и Козетта Анр...