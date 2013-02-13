Сегодня снегопад, и нет других событий... Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе...

Жан Вальжан и Козетта Анр...

Шел первый снег... Было о...

Зимний день В лесах станови...

И свет нынче новый, и новый сегодняшний ветер... Я творец, страстно желающий найти красоту ...