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Новогодний салат

Четверг, 05 Декабря 2024 г. 06:09 + в цитатник



Ингредиенты на форму 23х23 см:
6 картофелин
400 г малосольной селедки
3 плавленых сырка
1 большая луковица
2 моркови
6 яиц
3-4 ст.л майонеза
3-4 ст.л сметаны
маринованные огурчики - для украшения

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 6 раз
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