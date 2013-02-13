Расчёт порций:

4



Яйцо куриное — 4 шт.

Авокадо — 1 шт.

Рассол — 1.5 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец молотый — по вкусу

Яйца сварить вкрутую, очистить.

Разрезать яйца пополам, желтки извлечь и сложить в отдельную посуду.

Авокадо (спелый и мягкий) очистить от кожуры, разрезать пополам, удалить косточку.

Мякоть нарезать дольками.

Соединить нарезанный авокадо и варёные желтки.

Перемешать.

Добавить рассол от огурцов или помидоров (или сок лимона), чтобы мякоть авокадо не потемнела.

Размять всё вилкой до однородности или пробить блендером.

Добавить майонез, перец, соль, ещё раз перемешать.

Заполнить массой мешочек с кондитерской насадкой «звезда».

На половинки яиц (белки) выложить по тонкой дольке авокадо.

Заполнить яичные половинки массой из авокадо.

Украсить по желанию. Здесь домашние кружевные чипсы и цветочки из тонкого лаваша, вырезанные фигурным дыроколом.

Приятного аппетита!