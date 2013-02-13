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Праздничный салат «Веселая маркиза» с ветчиной и овощами

Понедельник, 02 Декабря 2024 г. 06:38 + в цитатник


пекинская капуста - 4 крупных листа
огурец - 1 шт
майонез - 130 гр
яйца - 3 шт
растительное масло - 3 ст л
ветчина - 120 гр
сыр - 100 гр
помидор - 2 шт
оливки - 15 шт

Шаг 1
Первым слоем будут листья пекинской капусты и огурец. Эти ингредиенты нужно порезать соломкой, а сверху сделать сеточку из майонеза.

Шаг 2
Затем нам нужно из яиц сделать яичные блинчики. Делается это быстро и просто. Яйца смешиваем с щепоткой соли. Тщательно взбиваем и выпекаем 3 блинчика на сковороде, с добавлением растительного масла. Затем блинчики также режем соломкой и выкладываем следующим слоем в салат.

Шаг 3
Ветчину нарезаем соломкой и выкладываем сверху. Сыр натираем на крупной терке и посыпаем равно весь салат. Кстати, вместо ветчины можно положить в салат хороший сервелат.

Шаг 4
Салат почти готов. Осталось его украсить. Помидоры нарезаем соломкой и красиво выкладываем поверх салата. А сверху мелко нарезанные оливки.

Шаг 5
Последний штрих это поверх салата сеточка из майонеза. 

Рубрики:  кулинария/салаты
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