

пекинская капуста - 4 крупных листа

огурец - 1 шт

майонез - 130 гр

яйца - 3 шт

растительное масло - 3 ст л

ветчина - 120 гр

сыр - 100 гр

помидор - 2 шт

оливки - 15 шт

Шаг 1

Первым слоем будут листья пекинской капусты и огурец. Эти ингредиенты нужно порезать соломкой, а сверху сделать сеточку из майонеза.

Шаг 2

Затем нам нужно из яиц сделать яичные блинчики. Делается это быстро и просто. Яйца смешиваем с щепоткой соли. Тщательно взбиваем и выпекаем 3 блинчика на сковороде, с добавлением растительного масла. Затем блинчики также режем соломкой и выкладываем следующим слоем в салат.

Шаг 3

Ветчину нарезаем соломкой и выкладываем сверху. Сыр натираем на крупной терке и посыпаем равно весь салат. Кстати, вместо ветчины можно положить в салат хороший сервелат.

Шаг 4

Салат почти готов. Осталось его украсить. Помидоры нарезаем соломкой и красиво выкладываем поверх салата. А сверху мелко нарезанные оливки.

Шаг 5

Последний штрих это поверх салата сеточка из майонеза.