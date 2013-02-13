Луковый пирог с салями Нежная сочная начинка со вкусом копченостей на творожной основе… Ингре...2 ВКУСНЫХ НОВОГОДНИХ САЛАТА!!! - (0)
2 ВКУСНЫХ НОВОГОДНИХ САЛАТОВ!!! 1. Салат "Шишки" 0:00 яйца – 4 шт. сыр Гауда (или другой полу...Меню на Новый год за 2 часа! 9 блюд! - (0)
Меню на Новый год за 2 часа! 9 блюд! 1. Бутерброды Мимоза 0:00 батон - 1 шт. сардина - 1 бан...Песня про ракету Орешник 2024 и Русскую армию - (0)
Песня про ракету Орешник 2024 и Русскую армиюВсё дело лишь в душе твоей... - (0)
Всё дело лишь в душе твоей... Уже нояб...
|
Зефирный десерт с фруктами
Зефир - 100 г
Сметана жирная (густая) - 200 г
Хурма (лучше шоколадная) - 1 шт.
Киви - 1 шт.
Банан - 1 шт.
Орехи грецкие - по вкусу
Мята свежая - для украшения
Гранат - для украшения
Как приготовить десерт из зефира с фруктами:
1. Зефир взбить блендером со сметаной до однородности (сметану брать самую густую).
2. Фрукты порезать кусочками. (Бананы и киви лучше брать не очень спелые, чтобы были с кислинкой и сочетались со сладостью зефирного крема.)
3. Выложить десерт слоями:
- банан;
- зефирно-сметанный крем;
- киви;
- крем;
- хурма;
- крем;
- мелко рубленные орехи.
4. Зефирный десерт с фруктами и орехами украсить свежей мятой и зернами граната.
|Рубрики:
|кулинария/разное
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]