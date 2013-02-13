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Зефирный десерт с фруктами

Воскресенье, 01 Декабря 2024 г. 06:35 + в цитатник

Зефир - 100 г
Сметана жирная (густая) - 200 г
Хурма (лучше шоколадная) - 1 шт.
Киви - 1 шт.
Банан - 1 шт.
Орехи грецкие - по вкусу
Мята свежая - для украшения
Гранат - для украшения

Как приготовить десерт из зефира с фруктами:


1. Зефир взбить блендером со сметаной до однородности (сметану брать самую густую).

2. Фрукты порезать кусочками. (Бананы и киви лучше брать не очень спелые, чтобы были с кислинкой и сочетались со сладостью зефирного крема.)

3. Выложить десерт слоями:

- банан;

- зефирно-сметанный крем;

- киви;

- крем;

- хурма;

- крем;

- мелко рубленные орехи.

4. Зефирный десерт с фруктами и орехами украсить свежей мятой и зернами граната.

Рубрики:  кулинария/разное
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