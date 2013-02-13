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Салат с лимоном🍋 - пикантный закусочный салат.

Пятница, 29 Ноября 2024 г. 05:36 + в цитатник

Ингредиенты:
✅Сыр твердый — 300 гр
✅Ветчина — 300 гр
✅Пекинская капуста
✅Чеснок — 2 зубчика
✅Майонез
✅Лимоны — 2-3 шт.

Приготовление:
1. Сыр натираем на терку, выдавливаем чеснок, добавляем майонез.
2. Ветчину нарезаем мелкими кубиками.
3. Тонки шинкуем пекинскую капусту.
4. Лимоны моем, нарезаем тонкими кусочками, половину одного лимона оставим на сок.

🍋СЛОИ
• На дно тарелки выкладываем сырно-чесночную массу
• Ветчина кубиками
• Пекинская капуста
• Поливаем сверху лимонным соком, выкладываем кусочки лимона.

Лимон можно почистить, конечно, но смотрится не так красиво. Мы едим с цедрой👌

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 5 раз
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