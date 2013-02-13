Картофель, сваренный в мундире – 2 шт.

Морковь вареная – 1 шт.

Лук репчатый (лучше красный) – 1 шт.

Огурцы свежие небольшие – 2 шт.

Яйца куриные вареные – 3 шт.

Яйца перепелиные вареные – 4-5 шт.

Балык свиной (ветчина) – 200 г

Свинина сырокопченая (нарезка) – 100 г

Сыр твердый – 100 г

Соль

Перец черный молотый

Майонез

Листья салата – 4-5 шт.

Зелень петрушки и укропа – по 2 веточки

Застелить глубокую салатницу пищевой пленкой.

Смазать поверхность майонезом. Первым слоем натереть морковь на крупной терке, посолить, поперчить и смазать майонезом.

Дальше натереть на крупной терке сыр и яичный белок. Смазать майонезом. Желтки пока отложить. Перед смазыванием майонезом слои немного прижать ладонью, уплотнить.

Следующие слои: порезанные мелкими кубиками огурцы и четверть кольцами лук. Смазать майонезом.

Выложить порезанный кубиками балык (ветчину), майонез и сверху тертый на крупной терке картофель. Картофель посолить, поперчить и уплотнить (прижать ладонью).

Блюдо выстелить листьями салата, осторожно на него перевернуть салатницу с салатом и снять пленку. Сверху слоеный салат посыпать мелко натертыми желтками.

Слоеный салат украсить свиной нарезкой, перепелиными яйцами, цветком или короной из моркови и зеленью. Дать настояться салату 1-2 часа в холоде.

Салат праздничный слоеный "Королевская мантия" готов.