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Салат "Королевская мантия"

Пятница, 29 Ноября 2024 г. 05:36 + в цитатник

Картофель, сваренный в мундире – 2 шт.
Морковь вареная – 1 шт.
Лук репчатый (лучше красный) – 1 шт.
Огурцы свежие небольшие – 2 шт.
Яйца куриные вареные – 3 шт.
Яйца перепелиные вареные – 4-5 шт.
Балык свиной (ветчина) – 200 г
Свинина сырокопченая (нарезка) – 100 г
Сыр твердый – 100 г
Соль
Перец черный молотый
Майонез
Листья салата – 4-5 шт.
Зелень петрушки и укропа – по 2 веточки

Застелить глубокую салатницу пищевой пленкой. 

Смазать поверхность майонезом. Первым слоем натереть морковь на крупной терке, посолить, поперчить и смазать майонезом.

Дальше натереть на крупной терке сыр и яичный белок. Смазать майонезом. Желтки пока отложить. Перед смазыванием майонезом слои немного прижать ладонью, уплотнить.

Следующие слои: порезанные мелкими кубиками огурцы и четверть кольцами лук. Смазать майонезом.

Выложить порезанный кубиками балык (ветчину), майонез и сверху тертый на крупной терке картофель. Картофель посолить, поперчить и уплотнить (прижать ладонью).

Блюдо выстелить листьями салата, осторожно на него перевернуть салатницу с салатом и снять пленку. Сверху слоеный салат посыпать мелко натертыми желтками.
Слоеный салат украсить свиной нарезкой, перепелиными яйцами, цветком или короной из моркови и зеленью. Дать настояться салату 1-2 часа в холоде.
Салат праздничный слоеный "Королевская мантия" готов. 

Рубрики:  кулинария/салаты
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Процитировано 3 раз
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