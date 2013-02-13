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На закуску морковная корзиночка с салатом.
морковь 3 шт
соль щепотка
майонез 1 ч.л
желатин 1 ч.л
вода 40 мл
картофель 1 шт
яйцо 1 шт
копченая курица 200 гр
огурцы свежие 1 шт
зелень любая
майонез
соль и перец
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