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На закуску морковная корзиночка с салатом.

Вторник, 26 Ноября 2024 г. 06:59 + в цитатник



морковь 3 шт
соль щепотка
майонез 1 ч.л
желатин 1 ч.л
вода 40 мл
картофель 1 шт
яйцо 1 шт
копченая курица 200 гр
огурцы свежие 1 шт
зелень любая
майонез
соль и перец

Рубрики:  кулинария/салаты
кулинария/закуски
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Процитировано 5 раз
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