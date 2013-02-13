Куриная грудка запеченная (вареная) - 250 г

Сыр сулугуни - 100 г

Помидоры - 1-2 шт.

Яйцо - 1 шт.

Панировочные сухари - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Горчица зернистая - 1-2 ч.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Салат листовой - 1 горсть

Процесс приготовления



Соберите необходимые продукты для приготовления салата с жареным сулугуни и курицей. Куриное мясо можно отварить, запечь в духовке или пожарить на сковороде.

Вариант 1. Куриную грудку сварите в подсоленной воде до готовности, примерно в течение 35-40 минут.

Вариант 2. Для запекания замаринуйте куриную грудку в соусе терияки. Оставьте для маринования на 2-3 часа. Затем запеките при 180°С в течение 50-60 минут.

Вариант 3. Если хотите пожарить, то замаринованное мясо нарежьте на ломтики и обжарьте на разогретой сковороде по 8-10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Всё термически обработанное мясо лучше охладить перед сборкой салата.

Я использую запеченную в соусе терияки куриную грудку, небольшие помидоры, которые можно заменить на черри. Если есть готовое куриное мясо, то салат можно приготовить за считанные минуты, так как сыр жарится очень быстро.

Листовой салат вымойте, обсушите, порвите на кусочки, удобные для еды.

Для заправки соедините в мисочке сметану и зернистую горчицу.

Сулугуни нарежьте на кусочки толщиной 6-7 мм.

Яйцо разбейте в мисочку, добавьте щепотку соли, перемешайте. Опустите кусочек сыра во взбитое яйцо.

Затем этот кусочек сыра - в панировочные сухари. Обкатайте его со всех сторон, чтобы был покрыт панировкой. Потом опять во взбитое яйцо и в сухари.

Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом и положите запанированные кусочки сыра. На сильном огне обжарьте сыр с обеих сторон до румяной корочки примерно по 30-40 секунд. Сыр за время жарки начнет плавиться, но панировка не даст ему вытечь. Снимите кусочки со сковороды.

На листья салата положите сметанную заправку.

Нарежьте грудку тонкими ломтиками. Положите на салатные листья.

Обжаренный сыр.

Помидоры нарежьте на кусочки, положите сверху. Добавьте сметанную заправку.

Посыпьте салат черным молотым перцем и добавьте по капле зернистой горчицы.

Салат с жареным сулугуни и курицей готов к подаче.

https://www.iamcook.ru/showrecipe/37848