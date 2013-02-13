Ингредиенты на 4 порции:

Основа

филе куриного бедра 700 грамм

свежий имбирь 20 грамм

порошок чили 1/8 ч.л.

чеснок 2 зубчик

соус терияки 50 грамм

кунжут для посыпки

Рецепт приготовления:

Мякоть бедра нарезаем на маленькие кусочки на один укус. Кладем в миску, добавляем порошок чили, натертый чеснок и имбирь, вливаем терияки. Перемешиваем. Насаживаем на деревянные шпажки.

В сковороде на средне сильном огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Жарим шашлычки до румяной корочки со всех сторон.

Если шашлычки толстоваты и не успевают приготовиться на сковороде, перекладываем их на противень и доводим до готовности в духовке при 180 градусах около 7-10 минут. Перед подачей посыпаем поджаренным кунжутом.

Полный текст: https://www.vkusnyblog.com/recipe/kurinye-shashlychki-teriyaki/