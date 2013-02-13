Каша "Одуванчик" в мультиварке" Состав: Пшено 1 ст. Вода 3 ст. Луковица 1 шт. Расти...ЛЕГКИЙ ТОРТ! - Никто не догадается из чего ОН. БЕЗ яиц и молочных продуктов! - (0)
ЛЕГКИЙ ТОРТ! - Никто не догадается из чего ОН. БЕЗ яиц и молочных продуктов! мука – 250-300 г.,...Картофель, жареный по-испански - (0)
Картофель, жареный по-испански Жареный картофель с добавлением сладкого перца — очень ароматно…...Схемка "Снежинка"(бесшовная) - (0)
Схемка "Снежинка"(бесшовная)Схемки «Замёрзшие ягоды и цветы»(бесшовные) - (0)
Схемки «Замёрзшие ягоды и цветы»(бесшовные)
|
Куриные шашлычки "терияки"
Ингредиенты на 4 порции:
Основа
филе куриного бедра 700 грамм
свежий имбирь 20 грамм
порошок чили 1/8 ч.л.
чеснок 2 зубчик
соус терияки 50 грамм
кунжут для посыпки
Рецепт приготовления:
Мякоть бедра нарезаем на маленькие кусочки на один укус. Кладем в миску, добавляем порошок чили, натертый чеснок и имбирь, вливаем терияки. Перемешиваем. Насаживаем на деревянные шпажки.
В сковороде на средне сильном огне разогреваем 1 ст.л. растительного масла. Жарим шашлычки до румяной корочки со всех сторон.
Если шашлычки толстоваты и не успевают приготовиться на сковороде, перекладываем их на противень и доводим до готовности в духовке при 180 градусах около 7-10 минут. Перед подачей посыпаем поджаренным кунжутом.
Полный текст: https://www.vkusnyblog.com/recipe/kurinye-shashlychki-teriyaki/
|Рубрики:
|кулинария/вторые блюда
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]