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Писто

Четверг, 14 Ноября 2024 г. 07:17 + в цитатник

Писто (или писто манчего) - испанское овощное рагу с помидорами, кабачками, сладким перцем. Это красочное и ароматное рагу обычно подаётся с яичницей. Писто отличается сочностью и ярким вкусом.

Кабачок – 250 г
Баклажан – 250 г
Помидоры – 400 г
Перец болгарский – 300 г
Лук репчатый – 200 г
Чеснок – 4 зубчика
Масло оливковое – 60 мл (4 ст. ложки)
Паприка – 1 ч. ложка
Соль – по вкусу
Сахар – 0,5 ч. ложки (или по вкусу)
Перец молотый (смесь) – по вкусу
Видео рецептПисто (овощное рагу)

Лук и чеснок очищаем и нарезаем кубиками.

В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с чесноком до мягкости (3-5 минут).

Сладкий перец (удалив семена) нарезаем небольшими кубиками. Добавляем его в сковороду.

Обжариваем 5 минут.

Кабачок нарезаем кубиками и добавляем в сковороду.

Баклажан также нарезаем кубиками и добавляем в сковороду одновременно с кабачком.

Все перемешиваем.

Накрываем сковороду крышкой и на небольшом огне тушим 12-15 минут, до мягкости овощей.

Помидоры нарезаем небольшими кубиками и добавляем в сковороду.

Также добавляем молотую паприку, сахар, соль и смесь перцев.

Все перемешиваем и продолжаем тушить под крышкой 7-10 минут.

Вкусное и ароматное писто готово.

Для подачи в качестве самостоятельного блюда писто можно дополнить яичницей-глазуньей. В этом случае за 5 минут до окончания приготовления делаем в овощной смеси небольшое углубление и аккуратно вливаем яйцо. Затем прикрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут или до желаемой степени готовности желтка.

Приятного аппетита!

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
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Процитировано 4 раз
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