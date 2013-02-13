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Писто
Писто (или писто манчего) - испанское овощное рагу с помидорами, кабачками, сладким перцем. Это красочное и ароматное рагу обычно подаётся с яичницей. Писто отличается сочностью и ярким вкусом.
Кабачок – 250 г
Баклажан – 250 г
Помидоры – 400 г
Перец болгарский – 300 г
Лук репчатый – 200 г
Чеснок – 4 зубчика
Масло оливковое – 60 мл (4 ст. ложки)
Паприка – 1 ч. ложка
Соль – по вкусу
Сахар – 0,5 ч. ложки (или по вкусу)
Перец молотый (смесь) – по вкусу
Видео рецептПисто (овощное рагу)
Лук и чеснок очищаем и нарезаем кубиками.
В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с чесноком до мягкости (3-5 минут).
Сладкий перец (удалив семена) нарезаем небольшими кубиками. Добавляем его в сковороду.
Обжариваем 5 минут.
Кабачок нарезаем кубиками и добавляем в сковороду.
Баклажан также нарезаем кубиками и добавляем в сковороду одновременно с кабачком.
Все перемешиваем.
Накрываем сковороду крышкой и на небольшом огне тушим 12-15 минут, до мягкости овощей.
Помидоры нарезаем небольшими кубиками и добавляем в сковороду.
Также добавляем молотую паприку, сахар, соль и смесь перцев.
Все перемешиваем и продолжаем тушить под крышкой 7-10 минут.
Вкусное и ароматное писто готово.
Для подачи в качестве самостоятельного блюда писто можно дополнить яичницей-глазуньей. В этом случае за 5 минут до окончания приготовления делаем в овощной смеси небольшое углубление и аккуратно вливаем яйцо. Затем прикрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут или до желаемой степени готовности желтка.
Приятного аппетита!
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