Писто (или писто манчего) - испанское овощное рагу с помидорами, кабачками, сладким перцем. Это красочное и ароматное рагу обычно подаётся с яичницей. Писто отличается сочностью и ярким вкусом.

Кабачок – 250 г

Баклажан – 250 г

Помидоры – 400 г

Перец болгарский – 300 г

Лук репчатый – 200 г

Чеснок – 4 зубчика

Масло оливковое – 60 мл (4 ст. ложки)

Паприка – 1 ч. ложка

Соль – по вкусу

Сахар – 0,5 ч. ложки (или по вкусу)

Перец молотый (смесь) – по вкусу

Видео рецептПисто (овощное рагу)

Лук и чеснок очищаем и нарезаем кубиками.

В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с чесноком до мягкости (3-5 минут).

Сладкий перец (удалив семена) нарезаем небольшими кубиками. Добавляем его в сковороду.

Обжариваем 5 минут.

Кабачок нарезаем кубиками и добавляем в сковороду.

Баклажан также нарезаем кубиками и добавляем в сковороду одновременно с кабачком.

Все перемешиваем.

Накрываем сковороду крышкой и на небольшом огне тушим 12-15 минут, до мягкости овощей.

Помидоры нарезаем небольшими кубиками и добавляем в сковороду.

Также добавляем молотую паприку, сахар, соль и смесь перцев.

Все перемешиваем и продолжаем тушить под крышкой 7-10 минут.

Вкусное и ароматное писто готово.

Для подачи в качестве самостоятельного блюда писто можно дополнить яичницей-глазуньей. В этом случае за 5 минут до окончания приготовления делаем в овощной смеси небольшое углубление и аккуратно вливаем яйцо. Затем прикрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут или до желаемой степени готовности желтка.

Приятного аппетита!