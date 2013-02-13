Ингредиенты

половина куриной грудки

4-5шт среднего картофеля

1 крупная или 2 средних моркови

пучок укропа

100 г маринованных огурцов

100 г маринованных грибов

150 г сыра "брест-литовск классический"

майонез

несколько веточек укропа или розмарина

8-10 маринованных грибов

14-16шт оливок

маленький кусочек вареной моркови



Пошаговый рецепт приготовления



Курицу, картофель и морковь варим в подсоленной воде до готовности. Курицу нарезаем небольшими кусочками.

Морковь и картофель натираем на терке. Картофель перекладываем в отдельную миску, добавляем нарезанный укроп и немного майонеза, перемешиваем.

Огурцы и грибы мелко режем, сыр натираем на терке. Берите хороший сыр, у меня это "Брест-Литовск Классический".

Собираем салат слоями. Для него понадобится разъемное кольцо.

У меня оно диаметром 20см, можно взять меньшего диаметра, тогда салат получится более высоким.

Вниз выкладываем картофель.

На него слой огурцов.

Затем курицу. Ее хорошенько смазываем майонезом.

Затем идет слой грибов, потом морковь.

Ее тоже промазываем майонезом.

Посыпаем сыром и снова смазываем майонезом.

По желанию салат можно украсить, сделав из укропа новогодний венок. В этот венок вставляем грибы и оливки, а так же небольшие кусочки вареной моркови.

Кроме того для украшения подойдут небольшие кубики сыра, грецкие орехи, корнишоны нарезанные кружочками, красная икра.

Салат получается очень красивым и нарядным.