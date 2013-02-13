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Овощное рагу с оливками
Овощное рагу с оливками
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«Конкурс рецептов "Готовим на даче-2021"»
Вкусное и сочное рагу из овощей, которые всегда найдутся на даче, разве только оливки придётся купить. Они придают рагу пикантности и средиземноморский колорит. Это овощное блюдо хорошо само по себе на обед или ужин, а для мясоедов это отличный гарнир.
рагу
Ингредиенты
молодая капуста — 400 г
кабачок небольшой — 1 шт.
картофель — 3 шт.
лук — 1 шт.
помидоры — 1-2 шт.
оливки — 0,5 банки
лавровый лист — 2 шт.
тмин — 0,5 ч. ложки
растительное масло
соль
перец
Время приготовления 1 час.
Приготовление
Подготовить овощи, помыть и почистить их. Капусту нарезать на квадраты, кабачки — четвертинками. Картофель нарезать кубиком. Лук и помидоры измельчить.
Картофель обжарить почти до готовности, добавить лук и жарить еще 5 минут.
К картофелю добавить капусту и кабачки. Они молодые и готовятся очень быстро. Посолить и поперчить блюдо.
Через 5 минут в блюдо положить нарезанные помидоры, оливки, лавровый лист и тмин. Для пикантности можно добавить несколько ложек рассола из-под оливок.
Капуста и кабачки пустят сок, так что добавлять воды не нужно. Тушить до готовности картофеля и постарайтесь, чтобы кабачок не превратился в кашу.
При подаче посыпать зеленью.
Источник: https://recepty.7dach.ru/460RU/ovoschnoe-ragu-s-olivkami-274343.html
|Рубрики:
|кулинария/вторые блюда
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