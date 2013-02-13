

Овощное рагу с оливками

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«Конкурс рецептов "Готовим на даче-2021"»

Вкусное и сочное рагу из овощей, которые всегда найдутся на даче, разве только оливки придётся купить. Они придают рагу пикантности и средиземноморский колорит. Это овощное блюдо хорошо само по себе на обед или ужин, а для мясоедов это отличный гарнир.

рагу

Ингредиенты

молодая капуста — 400 г

кабачок небольшой — 1 шт.

картофель — 3 шт.

лук — 1 шт.

помидоры — 1-2 шт.

оливки — 0,5 банки

лавровый лист — 2 шт.

тмин — 0,5 ч. ложки

растительное масло

соль

перец

Время приготовления 1 час.

Приготовление



Подготовить овощи, помыть и почистить их. Капусту нарезать на квадраты, кабачки — четвертинками. Картофель нарезать кубиком. Лук и помидоры измельчить.

Картофель обжарить почти до готовности, добавить лук и жарить еще 5 минут.

К картофелю добавить капусту и кабачки. Они молодые и готовятся очень быстро. Посолить и поперчить блюдо.

Через 5 минут в блюдо положить нарезанные помидоры, оливки, лавровый лист и тмин. Для пикантности можно добавить несколько ложек рассола из-под оливок.

Капуста и кабачки пустят сок, так что добавлять воды не нужно. Тушить до готовности картофеля и постарайтесь, чтобы кабачок не превратился в кашу.

При подаче посыпать зеленью.



Источник: https://recepty.7dach.ru/460RU/ovoschnoe-ragu-s-olivkami-274343.html