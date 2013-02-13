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Шашлык на кефире из куриного филе с овощами

Пятница, 04 Октября 2024 г. 05:34 + в цитатник

Куриное филе - 1 кг

Перец болгарский - 1 шт.

Кабачок молодой маленький - 1 шт.

Лук красный - 2 шт.

Кефир жирный - 4 ст.л.

Соевый соус - 3 ст.л.

Сладкий чили соус - 2-3 ст.л.

Горчица неострая - 1 ст.л.

Соль морская - по вкусу

Перец ч.м. - 0,5 ч.л.

91 кКал1 ч.
Фото готового блюда


Татьяна
автор рецепта
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на основе 22 голосов
Процесс приготовления
Если вы любите куриное филе на шпажках, запеченное в духовке, но оно получается сухим - попробуйте приготовить его по этому рецепту. Мясо всегда получается сочным и мягким, а вкус его понравится вашим домашним. Гарнир может быть абсолютно любым - макароны, рис, гречка, но вкуснее всего с вареным или жареным картофелем.

Для приготовления шашлыка на кефире из куриного филе с овощами подготовьте продукты по списку. Куриное филе хорошенько помойте под проточной водой, срежьте лишний жир и все пленки, просушите бумажным полотенцем. Так же помойте и обсушите овощи. Лук и перец почистите.

Нарежьте филе крупными кусочками, кубиками примерно по 3 см.

Добавьте не сильно кислый кефир, неострую горчицу, соевый соус и такой популярный сейчас сладкий чили соус (sweet chili sauce). Поперчите и по желанию добавьте соль.

Хорошенько перемешайте, чтобы все ингредиенты маринада смешались и куриное филе было хорошо им покрыто. Оставьте мариноваться на 30 минут минимум. Кефир сделает филе очень нежным и мягким.

Пока куриное филе маринуется, нарежьте овощи удобными кусочками и кружочками.

Дальше замаринованные кусочки куриного филе нужно нанизать на шпажки, чередуя их с овощами. Выложите на выстеленный фольгой противень и запекайте под верхним грилем 20-25 минут при 180 градусах. Время от времени смазывайте шашлычки с помощью силиконовой кисточки оставшимся маринадом.

Готовые шашлычки подавайте с любимым гарниром и соусом, например, молодая картошечка с оливковым маслом и укропом.

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
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Процитировано 3 раз
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