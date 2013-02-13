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Борани из курицы по-армянски
Ингредиенты:
около 1 кг. курятины (можно взять небольшую курицу, либо же разные части)
400 гр. стручковой фасоли (свежей или замороженной)
2 средние луковицы
3 яйца
5-6 ст.л. сливочного масла
соль, черный молотый перец по вкусу
зелень петрушки для подачи
Приготовление:
Курицу вымыть, просушить и нарезать на порционные куски.
В сковороде разогреть 3 ст.л. масла и обжарить в нем курицу до готовности, и румяной корочки.
В отдельной сковороде разогреть 1 ст.л. масла и потушить в нем фасоль до готовности. Готовую фасоль переложить в другую посуду, а в этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавив оставшееся масло.
В сковороду с луком выложить курицу и стручковую фасоль, посолить и поперчить по вкусу.
Яйца взбить вилочкой либо венчиком, и залить ими курицу с овощами.
Запекать блюдо в духовке разогретой до 180 градусов минут 10-15.
Готовое борани при подаче посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, и можно угощаться
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|кулинария/вторые блюда
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