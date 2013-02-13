Ингредиенты:

около 1 кг. курятины (можно взять небольшую курицу, либо же разные части)

400 гр. стручковой фасоли (свежей или замороженной)

2 средние луковицы

3 яйца

5-6 ст.л. сливочного масла

соль, черный молотый перец по вкусу

зелень петрушки для подачи

Приготовление:

Курицу вымыть, просушить и нарезать на порционные куски.

В сковороде разогреть 3 ст.л. масла и обжарить в нем курицу до готовности, и румяной корочки.

В отдельной сковороде разогреть 1 ст.л. масла и потушить в нем фасоль до готовности. Готовую фасоль переложить в другую посуду, а в этой же сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавив оставшееся масло.

В сковороду с луком выложить курицу и стручковую фасоль, посолить и поперчить по вкусу.

Яйца взбить вилочкой либо венчиком, и залить ими курицу с овощами.

Запекать блюдо в духовке разогретой до 180 градусов минут 10-15.

Готовое борани при подаче посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, и можно угощаться