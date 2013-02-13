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Котлеты "Женское бедрышко" (Kadınbudu köftesi)
Очередной шедевр турецкой кулинарии - котлеты "Kadınbudu", что дословно переводится как "Женское бедрышко"))) Правда забавное название?! Почему их назвали именно так, просто они крупного размера, красивые, румяные и такие аппетитные....
Ингредиенты:
500 гр. фарша (говяжьего или бараньего, лучше полужирного)
1/2 стакана риса
1 крупная луковица
3 яйца
1/2 пучка петрушки
1 ст.л. сливочного масла
соль, красный и черный перец, молотый кумин (зира), сухой тимьян по вкусу
корица на кончике ножа
мука для обваливания котлет
растительное масло для жарки
Приготовление:
Рис отварить до готовности, откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь.
Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить половину фарша и помешивая обжарить до испарения жидкости. Снять с огня и остудить.
Смешать обжаренный фарш с сырым, и с отварным рисом. Добавить мелко нарубленную петрушку и 1 яйцо, вымешать. Посолить, поперчить, добавить корицу, кумин и тимьян по вкусу. Хорошенько вымешать и поставить фарш в холодильник на 1 час, что бы он настоялся и стал более податливый в работе.
После чего из охлажденного фарша сформировать крупненькие овальные котлеты.
Оставшиеся 2 яйца взбить вилкой и немного подсолить. В отдельную миску насыпать муку для панировки.
Котлеты запанировать в муке, затем обмакнуть в взбитое яйцо и обжарить на сковороде, в хорошо разогретом масле, с двух сторон до золотистой корочки, немного приплюснув их. Масла не жалейте, оно должно доходить до половины котлет.
Подавать сразу теплыми, хотя и холодные они тоже очень вкусные!
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|кулинария/вторые блюда
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