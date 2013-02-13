Такой десерт, как чернослив со сметанкой наверное любят многие). Это просто и вкусно! А если проварить чернослив в вине, мы получим интересный и более изысканный вкус!



Ингредиенты (на 3-4 порции):

300 гр. чернослива

горсть грецких орехов

100 гр. сахара (или по вкусу)

300 мл. красного вина (лучше сухого)

500 гр. сметаны 20%

сахарная пудра по вкусу

ваниль, или ромовый ароматизатор по вкусу

Приготовление:

Чернослив промыть, если есть косточка - удалить.

Вместо косточки в чернослив вставить кусочек грецкого ореха.

Сложить чернослив в кастрюлю, засыпать сахаром и залить вином.

Поставить на медленный огонь и проварить 10 минут.

Снять с огня, остудить и поставить в холодильник настаиваться на сутки, не меньше.

После чего чернослив разложить по креманкам.

Сметану взбить с сахарной пудрой и ванилью, и залить чернослив сверху.

Украсить по желанию.