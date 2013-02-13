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Чернослив в вине под сметанным соусом
Такой десерт, как чернослив со сметанкой наверное любят многие). Это просто и вкусно! А если проварить чернослив в вине, мы получим интересный и более изысканный вкус!
Ингредиенты (на 3-4 порции):
300 гр. чернослива
горсть грецких орехов
100 гр. сахара (или по вкусу)
300 мл. красного вина (лучше сухого)
500 гр. сметаны 20%
сахарная пудра по вкусу
ваниль, или ромовый ароматизатор по вкусу
Приготовление:
Чернослив промыть, если есть косточка - удалить.
Вместо косточки в чернослив вставить кусочек грецкого ореха.
Сложить чернослив в кастрюлю, засыпать сахаром и залить вином.
Поставить на медленный огонь и проварить 10 минут.
Снять с огня, остудить и поставить в холодильник настаиваться на сутки, не меньше.
После чего чернослив разложить по креманкам.
Сметану взбить с сахарной пудрой и ванилью, и залить чернослив сверху.
Украсить по желанию.
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