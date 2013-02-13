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Водка - 300 мл

Сливки - 200 мл

Конфеты коровка - 10 шт.

(Для крепости 16% - сливок 300 и 15 конфет.)

Сначала лучше измельчить ножом, а потом растворить конфеты в водке, затем добавить сливки.

Настаивать минимум сутки, но лучше несколько дней.