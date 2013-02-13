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Салат "Французский"

Вторник, 17 Сентября 2024 г. 04:51 + в цитатник


Ингредиенты:
2 яблока
2 свежие вкусные моркови
4 яйца сваренных вкрутую
100-150 гр. твердого сыра
1 небольшая репчатая луковица
майонез по вкусу

Приготовление:
В глубокий салатник, или на блюдо, либо порционно в креманки/стаканы выложить:
1 слой - лук нарезанный тонкими полукольцами и ошпаренный кипятком (я заливаю лук на 5 минут кипятком, затем воду сливаю, добавляю по щепотке соли и сахара, и немного поливаю соком лимона). Полить тонкой сеточкой майонеза.
2 слой - 1 яблоко, очищенное и натертое на средней терке. Полить тонкой сеточкой майонеза.
3 слой - 2 вареных яйца натертых. Полить тонкой сеточкой майонеза.
4 слой - 1 сырая морковь натертая. Полить тонкой сеточкой майонеза.
5 слой - половина твердого сыра натертого. Полить тонкой сеточкой майонеза.
Затем повторяем слои, только уже без лука...
6 слой - 1 яблоко, очищенное и натертое на средней терке. Полить тонкой сеточкой майонеза.
7 слой - 2 вареных яйца натертых. Полить тонкой сеточкой майонеза.
8 слой - 1 сырая морковь натертая. Полить тонкой сеточкой майонеза.
9 слой - натертый оставшийся твердый сыр.
 

Рубрики:  кулинария/салаты
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