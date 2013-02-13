Ожидание По словам художн...Вальс цветов - (0)
Вальс цветов «Валь...Ксения Стекольщикова, художник - (0)
Ксения Стекольщикова, художник ...«Хлеб» Татьяна Яблонская - (0)
«Хлеб» Татьяна Яблонская После «...Ах, если бы и мне... - (0)
Ах, если бы и мне... В моей...
|
Салат "Французский"
Ингредиенты:
2 яблока
2 свежие вкусные моркови
4 яйца сваренных вкрутую
100-150 гр. твердого сыра
1 небольшая репчатая луковица
майонез по вкусу
Приготовление:
В глубокий салатник, или на блюдо, либо порционно в креманки/стаканы выложить:
1 слой - лук нарезанный тонкими полукольцами и ошпаренный кипятком (я заливаю лук на 5 минут кипятком, затем воду сливаю, добавляю по щепотке соли и сахара, и немного поливаю соком лимона). Полить тонкой сеточкой майонеза.
2 слой - 1 яблоко, очищенное и натертое на средней терке. Полить тонкой сеточкой майонеза.
3 слой - 2 вареных яйца натертых. Полить тонкой сеточкой майонеза.
4 слой - 1 сырая морковь натертая. Полить тонкой сеточкой майонеза.
5 слой - половина твердого сыра натертого. Полить тонкой сеточкой майонеза.
Затем повторяем слои, только уже без лука...
6 слой - 1 яблоко, очищенное и натертое на средней терке. Полить тонкой сеточкой майонеза.
7 слой - 2 вареных яйца натертых. Полить тонкой сеточкой майонеза.
8 слой - 1 сырая морковь натертая. Полить тонкой сеточкой майонеза.
9 слой - натертый оставшийся твердый сыр.
|Рубрики:
|кулинария/салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]