

Ингредиенты:

2 яблока

2 свежие вкусные моркови

4 яйца сваренных вкрутую

100-150 гр. твердого сыра

1 небольшая репчатая луковица

майонез по вкусу

Приготовление:

В глубокий салатник, или на блюдо, либо порционно в креманки/стаканы выложить:

1 слой - лук нарезанный тонкими полукольцами и ошпаренный кипятком (я заливаю лук на 5 минут кипятком, затем воду сливаю, добавляю по щепотке соли и сахара, и немного поливаю соком лимона). Полить тонкой сеточкой майонеза.

2 слой - 1 яблоко, очищенное и натертое на средней терке. Полить тонкой сеточкой майонеза.

3 слой - 2 вареных яйца натертых. Полить тонкой сеточкой майонеза.

4 слой - 1 сырая морковь натертая. Полить тонкой сеточкой майонеза.

5 слой - половина твердого сыра натертого. Полить тонкой сеточкой майонеза.

Затем повторяем слои, только уже без лука...

6 слой - 1 яблоко, очищенное и натертое на средней терке. Полить тонкой сеточкой майонеза.

7 слой - 2 вареных яйца натертых. Полить тонкой сеточкой майонеза.

8 слой - 1 сырая морковь натертая. Полить тонкой сеточкой майонеза.

9 слой - натертый оставшийся твердый сыр.

