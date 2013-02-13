Ожидание По словам художн...Вальс цветов - (0)
Вальс цветов «Валь...Ксения Стекольщикова, художник - (0)
Ксения Стекольщикова, художник ...«Хлеб» Татьяна Яблонская - (0)
«Хлеб» Татьяна Яблонская После «...Ах, если бы и мне... - (0)
Ах, если бы и мне... В моей...
|
Куриное лукошко с грибным омлетом
Вкуснейшее куриное лукошко с грибной начинкой! Это что-то вроде запеканки, или тарта из куриного фарша с начинкой, который можно подавать как с гарниром, так и просто со свежим салатом))) Готовить можно как одно большое лукошко, так и маленькие порционные лукошки, которые кстати будут великолепно смотреться на праздничном столе. Новое и интересное блюдо из курицы, которое однозначно вам понравится.
Для фарша:
500 гр. куриного фарша (лучше из куриного филе)
1 маленькая репчатая луковица
1 небольшое яйцо
3-4 ст.л. с горкой овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
3-4 ст.л. молока
50 гр. твердого сыра
1 ст.л. майонеза (по желанию)
1-2 зубчика чеснока
сухой базилик, соль, перец по вкусу
Для начинки:
400 гр. грибов (у меня шампиньоны)
1 маленькая репчатая луковица
50 гр. твердого сыра
3 яйца
60 мл. молока
сухой базилик, соль, перец по вкусу
растительное масло
Приготовление:
К куриному фаршу добавить предварительно замоченные в молоке овсяные хлопья, натертую луковицу, яйцо, мелко натертый сыр и чеснок, майонез, базилик, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник на время.
Для начинки, лук нарезать мелким кубиком и обжарить в небольшом количестве растительного масла до легкой золотистости. Затем добавить нарезанные грибы, немного посолить, поперчить и жарить минут 10-15 до испарения жидкости. Остудить.
Яйца взбить венчиком с молоком, добавить сухой базилик, соль и перец по вкусу.
Сыр нарезать мелким кубиком.
Форму для запекания d-18-20 см. смазать растительным маслом.
Достать фарш из холодильника, выложить в форму и чуть мокрыми руками распределить его по дну и бокам, формируя бортики.
Сверху выложить грибы жаренные с луком, затем нарезанный сыр и залить взбитыми с молоком яйцами.
Запекать 40-45 минут при 200 градусах.
Подавать лукошко можно в любом виде, с любым гарниром по вкусу)
|Рубрики:
|кулинария/вторые блюда
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]