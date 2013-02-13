Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Ожидание - (0)

Ожидание   По словам художн...

Вальс цветов - (0)

Вальс цветов   «Валь...

Ксения Стекольщикова, художник - (0)

Ксения Стекольщикова, художник   ...

«Хлеб» Татьяна Яблонская - (0)

«Хлеб» Татьяна Яблонская После «...

Ах, если бы и мне... - (0)

Ах, если бы и мне...   В моей...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 12079
Комментариев: 3111
Написано: 18951


Куриное лукошко с грибным омлетом

Понедельник, 16 Сентября 2024 г. 04:48 + в цитатник


Вкуснейшее куриное лукошко с грибной начинкой! Это что-то вроде запеканки, или тарта из куриного фарша с начинкой, который можно подавать как с гарниром, так и просто со свежим салатом))) Готовить можно как одно большое лукошко, так и маленькие порционные лукошки, которые кстати будут великолепно смотреться на праздничном столе. Новое и интересное блюдо из курицы, которое однозначно вам понравится.

Для фарша:
500 гр. куриного фарша (лучше из куриного филе)
1 маленькая репчатая луковица
1 небольшое яйцо
3-4 ст.л. с горкой овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
3-4 ст.л. молока
50 гр. твердого сыра
1 ст.л. майонеза (по желанию)
1-2 зубчика чеснока
сухой базилик, соль, перец по вкусу
Для начинки:
400 гр. грибов (у меня шампиньоны)
1 маленькая репчатая луковица
50 гр. твердого сыра
3 яйца
60 мл. молока
сухой базилик, соль, перец по вкусу
растительное масло

Приготовление:
К куриному фаршу добавить предварительно замоченные в молоке овсяные хлопья, натертую луковицу, яйцо, мелко натертый сыр и чеснок, майонез, базилик, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник на время.

Для начинки, лук нарезать мелким кубиком и обжарить в небольшом количестве растительного масла до легкой золотистости. Затем добавить нарезанные грибы, немного посолить, поперчить и жарить минут 10-15 до испарения жидкости. Остудить.

Яйца взбить венчиком с молоком, добавить сухой базилик, соль и перец по вкусу.
Сыр нарезать мелким кубиком.

Форму для запекания d-18-20 см. смазать растительным маслом.
Достать фарш из холодильника, выложить в форму и чуть мокрыми руками распределить его по дну и бокам, формируя бортики.
Сверху выложить грибы жаренные с луком, затем нарезанный сыр и залить взбитыми с молоком яйцами.

Запекать 40-45 минут при 200 градусах.

Подавать лукошко можно в любом виде, с любым гарниром по вкусу)

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте