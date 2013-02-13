

Вкуснейшее куриное лукошко с грибной начинкой! Это что-то вроде запеканки, или тарта из куриного фарша с начинкой, который можно подавать как с гарниром, так и просто со свежим салатом))) Готовить можно как одно большое лукошко, так и маленькие порционные лукошки, которые кстати будут великолепно смотреться на праздничном столе. Новое и интересное блюдо из курицы, которое однозначно вам понравится.

Для фарша:

500 гр. куриного фарша (лучше из куриного филе)

1 маленькая репчатая луковица

1 небольшое яйцо

3-4 ст.л. с горкой овсяных хлопьев (быстрого приготовления)

3-4 ст.л. молока

50 гр. твердого сыра

1 ст.л. майонеза (по желанию)

1-2 зубчика чеснока

сухой базилик, соль, перец по вкусу

Для начинки:

400 гр. грибов (у меня шампиньоны)

1 маленькая репчатая луковица

50 гр. твердого сыра

3 яйца

60 мл. молока

сухой базилик, соль, перец по вкусу

растительное масло

Приготовление:

К куриному фаршу добавить предварительно замоченные в молоке овсяные хлопья, натертую луковицу, яйцо, мелко натертый сыр и чеснок, майонез, базилик, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник на время.

Для начинки, лук нарезать мелким кубиком и обжарить в небольшом количестве растительного масла до легкой золотистости. Затем добавить нарезанные грибы, немного посолить, поперчить и жарить минут 10-15 до испарения жидкости. Остудить.

Яйца взбить венчиком с молоком, добавить сухой базилик, соль и перец по вкусу.

Сыр нарезать мелким кубиком.

Форму для запекания d-18-20 см. смазать растительным маслом.

Достать фарш из холодильника, выложить в форму и чуть мокрыми руками распределить его по дну и бокам, формируя бортики.

Сверху выложить грибы жаренные с луком, затем нарезанный сыр и залить взбитыми с молоком яйцами.

Запекать 40-45 минут при 200 градусах.

Подавать лукошко можно в любом виде, с любым гарниром по вкусу)