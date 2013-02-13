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"Шкворчащая сковородочка", или мясо пo-абхазски
Ингредиенты:
500-600 гр. мякоти свинины, не очень жирной (так же можно использовать и говядину, и курицу)
1 средняя репчатая луковица
1 средняя морковь
2 средних помидора
1 сладкий зеленый перец (у меня был красный)
2 зубчика чеснока
кинза или петрушка по вкусу
соль, паприка, черный и красный острый молотый перец по вкусу
растительное масло
Приготовление:
Мясо нарезать небольшими кусочками, примерно 2х3 см.
Выложить мясо в миску, приправить по вкусу солью, паприкой и перцами. Хорошо перемешать и поставить мясо в холодильник до надобности.
Тем временем, лук нарезать полукольцами, морковь и перец соломкой, помидоры дольками. Чеснок и зелень мелко порубить ножом.
В сковороде разогреть достаточное количество масла, выложить мясо и готовить на среднем огне до легкой румяной корочки.
Затем в сковороду к мясу добавить лук и обжарить до золотистого цвета. Вслед выложить перец и морковь, потушить 10 минут.
После чего сверху разложить дольки помидоров и немного присолить.
Накрыть сковороду крышкой и потомить блюдо пока помидоры не пустят сок.
Если необходимо досолить и поперчить блюдо по вкусу.
Снять сковороду с огня и добавить чеснок с зеленью, перемешать и сразу подавать к столу.
Подается мяско традиционно прям в сковороде, как говорится - с пылу с жару!
На гарнир рекомендуется жареный дольками картофель, лепешки и свежие овощи)
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