

Ингредиенты:

500-600 гр. мякоти свинины, не очень жирной (так же можно использовать и говядину, и курицу)

1 средняя репчатая луковица

1 средняя морковь

2 средних помидора

1 сладкий зеленый перец (у меня был красный)

2 зубчика чеснока

кинза или петрушка по вкусу

соль, паприка, черный и красный острый молотый перец по вкусу

растительное масло

Приготовление:

Мясо нарезать небольшими кусочками, примерно 2х3 см.

Выложить мясо в миску, приправить по вкусу солью, паприкой и перцами. Хорошо перемешать и поставить мясо в холодильник до надобности.

Тем временем, лук нарезать полукольцами, морковь и перец соломкой, помидоры дольками. Чеснок и зелень мелко порубить ножом.

В сковороде разогреть достаточное количество масла, выложить мясо и готовить на среднем огне до легкой румяной корочки.

Затем в сковороду к мясу добавить лук и обжарить до золотистого цвета. Вслед выложить перец и морковь, потушить 10 минут.



После чего сверху разложить дольки помидоров и немного присолить.

Накрыть сковороду крышкой и потомить блюдо пока помидоры не пустят сок.

Если необходимо досолить и поперчить блюдо по вкусу.

Снять сковороду с огня и добавить чеснок с зеленью, перемешать и сразу подавать к столу.

Подается мяско традиционно прям в сковороде, как говорится - с пылу с жару!

На гарнир рекомендуется жареный дольками картофель, лепешки и свежие овощи)