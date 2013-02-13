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Салат из цветной капусты и помидоров. Быстро и вкусно!

Среда, 11 Сентября 2024 г. 05:21 + в цитатник

Ингредиенты:
небольшой качан цветной капусты
120 гр. твердого сыра
2 средних помидора
2-3 зубчика чеснока
свежая зелень по вкусу
майонез по вкусу
соль, черный молотый перец по вкусу

Приготовление:
Цветную капусту отварить в подсоленной воде до готовности.
Затем промыть холодной водой и разобрать, или нарезать мелкими соцветиями.
Помидоры разрезать, удалить жидкость с семенами, и нарезать кубиком.
Сыр натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Зелень мелко порубить.

В салатнике соединить все ингредиенты, заправить майонезом по вкусу, посолить, поперчить и перемешать.

Рубрики:  кулинария/салаты
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