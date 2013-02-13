Ингредиенты:

небольшой качан цветной капусты

120 гр. твердого сыра

2 средних помидора

2-3 зубчика чеснока

свежая зелень по вкусу

майонез по вкусу

соль, черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Цветную капусту отварить в подсоленной воде до готовности.

Затем промыть холодной водой и разобрать, или нарезать мелкими соцветиями.

Помидоры разрезать, удалить жидкость с семенами, и нарезать кубиком.

Сыр натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Зелень мелко порубить.

В салатнике соединить все ингредиенты, заправить майонезом по вкусу, посолить, поперчить и перемешать.