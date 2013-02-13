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Кабачковая "лапша" с морковью и чесноком
Кабачки - 500 г
Морковь - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Масло оливковое - 30 мл
Базилик сушёный - 1 ч. ложка
или базилик свежий - 20 г
Сок лимонный - 15 мл (1 ст. ложа)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Кабачки вымываем, обсушиваем и натираем на тёрке для корейской моркови. Молодые кабачки от кожицы очищать не нужно.
Морковь очищаем и натираем на средней тёрке.
Зубчики чеснока очищаем и измельчаем ножом.
В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем морковь с чесноком 3 минуты.
Затем добавляем в сковороду кабачки, перемешиваем.
На среднем огне обжариваем кабачки 5-7 минут, до усадки и выделения жидкости.
После этого добавляем соль и чёрный молотый перец.
Перемешиваем, увеличиваем огонь и обжариваем кабачки до полного испарения жидкости, 3-5 минут. Кабачки должны получиться альденте – мягкими, но в то же время сохранять упругость.
Выключаем огонь и сбрызгиваем кабачковую "лапшу" лимонным соком.
Затем посыпаем базиликом.
(Если используете свежую зелень, перед добавлением мелко порубите.)
Кабачковая лапша с чесноком готова.
Раскладываем по порциям и подаём к столу. Кабачковая лапша вкусная как тёплая, так и остывшая.
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|кулинария/вторые блюда
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