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Кабачковая "лапша" с морковью и чесноком

Понедельник, 09 Сентября 2024 г. 04:49 + в цитатник

Кабачки - 500 г
Морковь - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Масло оливковое - 30 мл
Базилик сушёный - 1 ч. ложка
или базилик свежий - 20 г
Сок лимонный - 15 мл (1 ст. ложа)
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу

Кабачки вымываем, обсушиваем и натираем на тёрке для корейской моркови. Молодые кабачки от кожицы очищать не нужно.

Морковь очищаем и натираем на средней тёрке.
Зубчики чеснока очищаем и измельчаем ножом.

В сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем морковь с чесноком 3 минуты.

Затем добавляем в сковороду кабачки, перемешиваем.

На среднем огне обжариваем кабачки 5-7 минут, до усадки и выделения жидкости.

После этого добавляем соль и чёрный молотый перец.

Перемешиваем, увеличиваем огонь и обжариваем кабачки до полного испарения жидкости, 3-5 минут. Кабачки должны получиться альденте – мягкими, но в то же время сохранять упругость.

Выключаем огонь и сбрызгиваем кабачковую "лапшу" лимонным соком.

Затем посыпаем базиликом.
(Если используете свежую зелень, перед добавлением мелко порубите.)

Кабачковая лапша с чесноком готова.

Раскладываем по порциям и подаём к столу. Кабачковая лапша вкусная как тёплая, так и остывшая.

Рубрики:  кулинария/вторые блюда
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