Если вы в поиске интересного, вкусного блюда из баклажанов, то предлагаю приготовить шикарные баклажаны слоями с фаршем. Это блюдо без преувеличения можно назвать "Баклажаны по-королевски". Невероятно аппетитное, яркое, сочное и достаточно сытное. Его можно подавать как на каждый день, так и на праздничный стол. Пока сезон баклажанов в разгаре, очень рекомендую приготовить такие баклажаны.

Ингредиенты

Баклажаны - 2 шт.

Сыр "Моцарелла" - 150 г

Свежие помидоры - 3-4 шт.

Фарш мясной - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика

Прованские травы - 0,5 ч.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Ароматное масло:

Масло оливковое - 3 ст.л.

Сушенный розмарин - 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок - 0,5 ч.л.

Сладкая паприка - 0,5 ч.л.

Соль - по вкусу

Соберите необходимые продукты для приготовления баклажанов слоями с фаршем в духовке. Баклажаны советую взять дутые, как бочонки, не очень крупные. Фарш у меня свино-говяжий, но можете заменить на тот, который вам больше нравится. Вместо помидоров возьмите, по желанию, томатную пасту или соус.

У баклажана срежьте выпуклые бочки и края, затем нарежьте его на пластины толщиной примерно 1 см. Переложите на противень, выстеленный пергаментом. С одного баклажана у меня получилось 4 пластины.

Приготовьте ароматное масло: смешайте оливковое масло со специями. Этим маслом смажьте нарезанный баклажан с двух сторон. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Достаньте баклажаны из духовки, они должны быть почти готовы, но не пересушены!

Приготовьте томатный соус: помидоры помойте и обсушите, нарежьте на дольки и измельчите в пюре.

Приготовьте начинку: в сковороде на растительном масле обжарьте до мягкости мелко нарезанный лук.

Добавьте фарш и обжаривайте вместе, пока фарш слегка не подрумянится.

Добавьте к луку с фаршем подготовленный томатный соус и специи на ваш вкус. У меня - соль, черный молотый перец и прованские травы.

Тушите мясо с соусом около 5-7 минут. Если необходимо, то долейте немного воды. В конце добавьте измельченный чеснок и перемешайте начинку.

На противень или форму выложите испеченные пластины баклажана, поверх распределите немного мясной начинки.

Посыпьте небольшой порцией натертой моцареллы.

Затем сверху на каждую заготовку положите еще по пластине баклажана, фарш и сыр. Запекайте баклажаны слоями с фаршем в духовке при 190 градусах 10 минут.

Наши слоеные баклажаны с фаршем готовы! Подавайте их как самостоятельное блюдо или с гарниром.

https://www.iamcook.ru/showrecipe/37084