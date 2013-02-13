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Салат «Пиковая дама»
Свекла - 1 шт
Яблоко - 1 шт
Чернослив - 6-8 шт
Огурцы маринованные или соленые - 1 шт
Чеснок - 1-2 зубчика
Орехи грецкие - 30-50 г
Майонез - 3-4 ст.л.
Свеклу предварительно отварите и охладите, а затем натрите в крупную терку.
Огурцы консервированные и распаренный чернослив нарежьте соломкой.
Яблоко также натрите на крупной терке.
Орехи порубите, чеснок измельчите и добавьте в салат. Заправьте майонезом и перемешайте.
Иногда салат Пиковая дама готовят слоями, в этом случае может понадобится больше майонеза ...
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