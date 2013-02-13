Записи Друзья Комментарии
Радуга Подруга
Аватар Радуга_Подруга

 -Рубрики

 -Цитатник

Художник Тур Наталья Геннадьевна - (0)

Художник Тур Наталья Геннадьевна   ...

Последний шмель - (0)

Последний шмель   Черный барх...

Рассвет - (0)

Рассвет   ...

Мир — бездна бездн - (0)

Мир — бездна бездн   Мир — бездна бездн.  И кажды...

Молчание - (0)

Молчание Как часто выразить любовь мою...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Радуга_Подруга

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.02.2013
Записей: 11997
Комментариев: 3111
Написано: 18868


Салат «Пиковая дама»

Воскресенье, 01 Сентября 2024 г. 05:17 + в цитатник

Свекла - 1 шт

Яблоко - 1 шт

Чернослив - 6-8 шт

Огурцы маринованные или соленые - 1 шт

Чеснок - 1-2 зубчика

Орехи грецкие - 30-50 г

Майонез - 3-4 ст.л.

Свеклу предварительно отварите и охладите, а затем натрите в крупную терку.

Огурцы консервированные и распаренный чернослив нарежьте соломкой.

Яблоко также натрите на крупной терке.

Орехи порубите, чеснок измельчите и добавьте в салат. Заправьте майонезом и перемешайте.

Иногда салат Пиковая дама готовят слоями, в этом случае может понадобится больше майонеза ...

 

Рубрики:  кулинария/салаты
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте