Свекла - 1 шт

Яблоко - 1 шт

Чернослив - 6-8 шт

Огурцы маринованные или соленые - 1 шт

Чеснок - 1-2 зубчика

Орехи грецкие - 30-50 г

Майонез - 3-4 ст.л.

Свеклу предварительно отварите и охладите, а затем натрите в крупную терку.

Огурцы консервированные и распаренный чернослив нарежьте соломкой.

Яблоко также натрите на крупной терке.

Орехи порубите, чеснок измельчите и добавьте в салат. Заправьте майонезом и перемешайте.

Иногда салат Пиковая дама готовят слоями, в этом случае может понадобится больше майонеза ...