Предлагаем приготовить национальное блюдо грузинской кухни Оджахури – картошка с мясом. Это блюдо широко распространенно не только в Грузии, но и далеко за ее пределами: в каждом грузинском ресторане можно попробовать это вкусное и сытное блюдо. В переводе с грузинского Оджахури означает «семейное», это полностью отражает суть блюда, его принято готовить для всей семьи.

И если у вас нет казана, это блюдо с легкостью можно приготовить на сковороде. Попробуйте Грузинскую домашнюю кухню, порадуйте семью и близких на праздничный обед или ужин.

Ингредиенты

• свиная шея - 1,6 кг

• картофель - 2 кг

• репчатый лук - 500 г

• зерна граната - по вкусу

• чеснок - 20 г

• перец жгучий - 2 шт

• свежая кинза - 30 г

• масло топленое - 100 г

• масло растительное - 50 мл

• перец черный молотый - 1 ч.л.

• красный перец чили хлопья - 1 ч.л.

• соль - 2 ч.л.

Как приготовить оджахури

1. Мясо нарезать крупными кусками, размером, как для шашлыка. Картофель нарезать крупными дольками, репчатый лук полукольцами, перец очистить от семян и нарезать колечками.

2. Нагреть казан, добавить растительное масло и выложить мясо, жарить 5 минут среднем огне, до золотистой корочки, перевернуть, добавить 1 ч.л. соли и 1 ч.л. черного молотого перца жарить на среднем огне еще 10 минут, помешивая. Переложить мясо из казана в миску.

3. Добавить в казан топленое масло и выложить картофель, жарить 5 минут на среднем огне, затем перевернуть, добавить 1 ч.л. соли и 1 ч.л. красного перца чили хлопья, затем жарить еще 10 минут на среднем огне, помешивая до образования золотистой румяной корочки, жарить почти до готовности.

4. Добавить обжаренное мясо, репчатый лук и перемешать, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 10 минут, если необходимо помешивать.

5. Затем добавить свежий жгучий перец, перемешать, сверху посыпать нарезанной кинзой, убрать казан с огня и подавать горячим.

6. Перед подачей Оджахури посыпать зернами граната.

Советы

1. Перед началом готовки хорошо разогрейте казан, иначе ингредиенты будут прилипать.

2. Мясо предварительно можно замариновать с 1 ст.л. аджики и 1 ст.л. растительного масла, замариновать можно на ночь.

3. Свинину в рецепте можно заменить на говядину, телятину, баранину или курицу.

4. Картофель не следует перемешивать часто, иначе он потеряет форму.

5. Вместе с луком можно добавить крупно нарезанный болгарский перец, блюдо получится более ароматное и сочное.

6. Специи в этом блюде используйте по вкусу, острый перец добавляйте с острожностью, также отлично подойдет приправа "сухая аджика".

7. Помимо кинзы готовое блюдо можно посыпать зеленым луком, петрушкой, базиликом, укропом.

8. Топленое масло можно заменить на растительное или на смесь растительного и сливочного.

9. При сервировке вместо зерен граната можно посыпать специей Сумах.